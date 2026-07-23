Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Чого чекати від погоди 24 липня?

24 липня в Україні очікується мінлива хмарність.

У нічні години короткочасні дощі та грози прогнозують у західних і східних областях, а вдень опади можливі майже по всій території країни, за винятком більшості південних регіонів.

Вітер буде переважно північним зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Уночі температура повітря становитиме +10…+15 градусів, на півдні та сході місцями підвищиться до +19 градусів. Удень повітря прогріється до +21…+26 градусів, тоді як у Карпатах вночі очікується +5…+10 градусів, а вдень – +12…+17 градусів.

Якою буде температура у великих містах?

Київ +21…+23;

Ужгород +19…+21;

Львів +17…+19;

Івано-Франківськ +17…+19;

Тернопіль +17…+19;

Чернівці +19…+21;

Хмельницький +18…+20;

Луцьк +16…+18;

Рівне +19…+21;

Житомир +19…+21;

Вінниця +21…+23;

Одеса +22…+24;

Миколаїв +23…+25;

Херсон +24…+26;

Сімферополь +23…+25;

Кропивницький +22…+24;

Черкаси +22…+24;

Чернігів +21…+23;

Суми +21…+23;

Полтава +22…+24;

Дніпро +23…+25;

Запоріжжя +24…+26;

Донецьк +26…+28;

Луганськ +24…+26;

Харків +21…+23.

Прогноз погоди на 24 липня 2026 / Фото: Укргідрометцентр

До слова, за прогнозами синоптиків, на Європу насувається нова хвиля сильної спеки. Водночас синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт пояснив, що ця хвиля поки не становить загрози для України.

Натомість упродовж найближчих п'яти діб по території країни, навпаки, очікується зниження температури повітря. Його зумовить надходження прохолоднішої повітряної маси після проходження атмосферного фронту.