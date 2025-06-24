Дожди, грозы и сильные порывы ветра: прогноз погоды на 24 июня
Погода в Украине во вторник, 24 июня, будет облачной. В некоторых регионах возможны кратковременные дожди и местами грозы.
Кроме этого, днем в западных областях ожидаются сильные порывы ветра. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какая погода будет в Украине
По прогнозам синоптиков, в течение дня ожидается переменная облачность. Ночью в западных, местами северных и Винницкой областях, а днем по всей стране, кроме юго-восточной части и крайнего запада, возможны кратковременные дожди и местами грозы.
Ветер будет юго-западным и западным со скоростью до 7 – 12 метров в секунду. Однако днем в западных областях местами возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью будет колебаться от +10 до +15 градусов тепла. На западе и юго-западе Украины ожидается до +18 градусов тепла. Тогда как днем столбики термометров будут показывать +23 – +28 градусов тепла, в южной части – до +32 градусов тепла, в северной – от +20 до +25 градусов тепла.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +22...+24;
- Ужгород +26...+28;
- Львов +23...+25;
- Ивано-Франковск +24...+26;
- Тернополь +23...+25;
- Черновцы +25...+27;
- Хмельницкий +23...+25;
- Луцк +22...+24;
- Ровно +22...+24;
- Житомир +22...+24;
- Винница +24...+26;
- Одесса +27...+29;
- Николаев +29...+31;
- Херсон +29...+31;
- Симферополь +27...+29;
- Кропивницкий +25...+27;
- Черкассы +24...+26;
- Чернигов +21...+23;
- Сумы +20...+22;
- Полтава +23...+25;
- Днепр +25...+27;
- Запорожье +26...+28;
- Донецк +24...+26;
- Луганск +23...+25;
- Харьков +22...+24.
Прогноз погоды в Украине на 24 июня / Скриншот карты Укргидрометцентра