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24 Канал Новости Украины Дожди, грозы и сильные порывы ветра: прогноз погоды на 24 июня
23 июня, 14:33
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Дожди, грозы и сильные порывы ветра: прогноз погоды на 24 июня

Надежда Батюк

Погода в Украине во вторник, 24 июня, будет облачной. В некоторых регионах возможны кратковременные дожди и местами грозы.

Кроме этого, днем в западных областях ожидаются сильные порывы ветра. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какая погода будет в Украине

По прогнозам синоптиков, в течение дня ожидается переменная облачность. Ночью в западных, местами северных и Винницкой областях, а днем по всей стране, кроме юго-восточной части и крайнего запада, возможны кратковременные дожди и местами грозы.

Ветер будет юго-западным и западным со скоростью до 7 – 12 метров в секунду. Однако днем в западных областях местами возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +10 до +15 градусов тепла. На западе и юго-западе Украины ожидается до +18 градусов тепла. Тогда как днем столбики термометров будут показывать +23 – +28 градусов тепла, в южной части – до +32 градусов тепла, в северной – от +20 до +25 градусов тепла.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев +22...+24;
  • Ужгород +26...+28;
  • Львов +23...+25;
  • Ивано-Франковск +24...+26;
  • Тернополь +23...+25;
  • Черновцы +25...+27;
  • Хмельницкий +23...+25;
  • Луцк +22...+24;
  • Ровно +22...+24;
  • Житомир +22...+24;
  • Винница +24...+26;
  • Одесса +27...+29;
  • Николаев +29...+31;
  • Херсон +29...+31;
  • Симферополь +27...+29;
  • Кропивницкий +25...+27;
  • Черкассы +24...+26;
  • Чернигов +21...+23;
  • Сумы +20...+22;
  • Полтава +23...+25;
  • Днепр +25...+27;
  • Запорожье +26...+28;
  • Донецк +24...+26;
  • Луганск +23...+25;
  • Харьков +22...+24.


Прогноз погоды в Украине на 24 июня / Скриншот карты Укргидрометцентра