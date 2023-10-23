Переменная облачность, туман и отсутствие существенных осадков: погода на 24 октября

23 октября 2023, 14:41
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Источник:

Укргидрометцентр

Во вторник, 24 октября, в Украине ожидается дальнейшее понижение температуры. В воздухе будет ощущаться приближение последнего месяца осени.

Небо над Украиной 24 октября будет облачным. Осадки ожидаются в Закарпатье и на юго-востоке.

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Какая будет погода в Украине

В западных областях ночью и по утрам синоптики прогнозируют местами туман. Также в этих регионах ожидается южный ветер, а на другой территории нашего государства северо-западный, 7-12 метров в секунду.

Температура ночью будет +5...+10 градусов, днем +11...+16. В южных регионах будет немного теплее: ночью +8...+13 градусов, а днем воздух прогреется до +17...+22 градусов.

Какая будет погода в Киеве и области

В столице и области ожидается переменная облачность, без осадков Ветер будет северо-западным, 7-12 м/с.

Температура в Киевской области ночью, по прогнозам синоптиков, ожидается +5...+10 градусов, а днем +11...+16. В столице ночью +7...+9 градусов, днем температура воздуха достигнет около +15 градусов.

Какая будет погода в областных центрах

  • Киев +13...+15
  • Ужгород +15...+17
  • Львов +15...+17
  • Ивано-Франковск +15...+17
  • Тернополь +15...+17
  • Черновцы +16...+18
  • Хмельницкий +14...+16
  • Луцк +17...+19
  • Ровно +17...+19
  • Житомир +13...+15
  • Винница +15...+17
  • Одесса +20...+22
  • Николаев +19...+21
  • Херсон +19...+21
  • Симферополь +19...+21
  • Кропивницкий +17...+19
  • Черкассы +16...+18
  • Чернигов +12...+14
  • Сумы +11...+13
  • Полтава +14...+16
  • Днепр +18...+20
  • Запорожье +16...+18
  • Донецк +16...+18
  • Луганск +11...+13
  • Харьков +12...+14


Какая будет погода в Украине 24 октября / Скриншот Укргидрометцентра

Автор: Вікторія Кульженко