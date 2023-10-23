Переменная облачность, туман и отсутствие существенных осадков: погода на 24 октября

Во вторник, 24 октября, в Украине ожидается дальнейшее понижение температуры. В воздухе будет ощущаться приближение последнего месяца осени.

Небо над Украиной 24 октября будет облачным. Осадки ожидаются в Закарпатье и на юго-востоке.

Смотрите также Украину снова накроют дожди: может выпасть месячная норма осадков

Какая будет погода в Украине

В западных областях ночью и по утрам синоптики прогнозируют местами туман. Также в этих регионах ожидается южный ветер, а на другой территории нашего государства северо-западный, 7-12 метров в секунду.

Температура ночью будет +5...+10 градусов, днем +11...+16. В южных регионах будет немного теплее: ночью +8...+13 градусов, а днем воздух прогреется до +17...+22 градусов.

Какая будет погода в Киеве и области

В столице и области ожидается переменная облачность, без осадков Ветер будет северо-западным, 7-12 м/с.

Температура в Киевской области ночью, по прогнозам синоптиков, ожидается +5...+10 градусов, а днем +11...+16. В столице ночью +7...+9 градусов, днем температура воздуха достигнет около +15 градусов.

Какая будет погода в областных центрах

Киев +13...+15

Ужгород +15...+17

Львов +15...+17

Ивано-Франковск +15...+17

Тернополь +15...+17

Черновцы +16...+18

Хмельницкий +14...+16

Луцк +17...+19

Ровно +17...+19

Житомир +13...+15

Винница +15...+17

Одесса +20...+22

Николаев +19...+21

Херсон +19...+21

Симферополь +19...+21

Кропивницкий +17...+19

Черкассы +16...+18

Чернигов +12...+14

Сумы +11...+13

Полтава +14...+16

Днепр +18...+20

Запорожье +16...+18

Донецк +16...+18

Луганск +11...+13

Харьков +12...+14



Какая будет погода в Украине 24 октября / Скриншот Укргидрометцентра