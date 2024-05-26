Дожди с грозой накроют пол Украины: прогноз погоды на 27 мая
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в понедельник, 27 мая, на половине областей будет с дождями и грозами. Впрочем, в других регионах синоптики не прогнозируют осадков, а температура воздуха местами будет достигать +29 градусов.
Впрочем, даже в тех регионах, где прогнозируют осадки, будет тепло. Несколько прохладнее будет на Юге, где столбики термометров не поднимутся выше +23 градусов.
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Какой будет погода 27 мая
Как прогнозируют синоптики, пол Украины днем, 27 мая, накроют грозы с кратковременными дождями. Осадки стоит ожидать на Юге, а также в большинстве центральных областей и в Карпатском регионе. На остальной территории – без осадков.
Несмотря на дожди, в Украине будет по-летнему тепло. Ночью температура воздуха будет достигать +10...+15 градусов тепла, а днем – +22...+27. Впрочем, местами будет по-настоящему жарко. В частности, пригреет на Луганщине, где столбики термометров поднимутся до +29 градусов.
На высокогорье Карпат будет несколько прохладнее. Ночью температура воздуха будет от +5 до +10 градусов, а днем – +14...+19.
В понедельник, 27 мая, ветер прогнозируется северо-восточный, с переходом в юго-восточный, от 5 до 10 метров в секунду.
Какая температура в областных центрах
- Киев – +24...+26,
- Ужгород – +24...+26,
- Львов – +24...+26,
- Ивано-Франковск – +23...+25,
- Тернополь – +24...+26,
- Черновцы – +24...+26,
- Хмельницкий – +24...+26,
- Луцк – +25...+27,
- Ровно – +25...+27,
- Житомир – +24...+26,
- Винница – +24...+26,
- Одесса – +21...+23,
- Николаев – +21...+23,
- Херсон – +21...+23,
- Симферополь – +20...+22,
- Кропивницкий – +24...+26,
- Черкассы – +24...+26,
- Чернигов – +25...+27,
- Сумы – +24...+26,
- Полтава – +25...+27,
- Днепр – +24...+26,
- Запорожье – +22...+24,
- Донецк – +25...+27,
- Луганск – +27...+29,
- Харьков – +24...+26.
Прогноз погоды в Украине на 27 мая / Карта Укргидрометцентра
Пожарная опасность
Хотя большинство регионов накроют осадки, в понедельник, 27 мая, также существует пожарная опасность. Ее объявили почти на всей территории Украины, кроме Ивано-Франковской и Закарпатской областей, а также в Крыму.