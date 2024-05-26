Дожди с грозой накроют пол Украины: прогноз погоды на 27 мая

26 мая 2024, 14:34
Читати новину українською

Источник:

Укргидрометцентр

Погода в Украине в понедельник, 27 мая, на половине областей будет с дождями и грозами. Впрочем, в других регионах синоптики не прогнозируют осадков, а температура воздуха местами будет достигать +29 градусов.

Впрочем, даже в тех регионах, где прогнозируют осадки, будет тепло. Несколько прохладнее будет на Юге, где столбики термометров не поднимутся выше +23 градусов.

К теме Дожди по всей Украине: когда и как долго будут осадки, ждать ли затяжных ливней

Какой будет погода 27 мая

Как прогнозируют синоптики, пол Украины днем, 27 мая, накроют грозы с кратковременными дождями. Осадки стоит ожидать на Юге, а также в большинстве центральных областей и в Карпатском регионе. На остальной территории – без осадков.

Несмотря на дожди, в Украине будет по-летнему тепло. Ночью температура воздуха будет достигать +10...+15 градусов тепла, а днем – +22...+27. Впрочем, местами будет по-настоящему жарко. В частности, пригреет на Луганщине, где столбики термометров поднимутся до +29 градусов.

На высокогорье Карпат будет несколько прохладнее. Ночью температура воздуха будет от +5 до +10 градусов, а днем – +14...+19.

В понедельник, 27 мая, ветер прогнозируется северо-восточный, с переходом в юго-восточный, от 5 до 10 метров в секунду.

Какая температура в областных центрах

  • Киев – +24...+26,
  • Ужгород – +24...+26,
  • Львов – +24...+26,
  • Ивано-Франковск – +23...+25,
  • Тернополь – +24...+26,
  • Черновцы – +24...+26,
  • Хмельницкий – +24...+26,
  • Луцк – +25...+27,
  • Ровно – +25...+27,
  • Житомир – +24...+26,
  • Винница – +24...+26,
  • Одесса – +21...+23,
  • Николаев – +21...+23,
  • Херсон – +21...+23,
  • Симферополь – +20...+22,
  • Кропивницкий – +24...+26,
  • Черкассы – +24...+26,
  • Чернигов – +25...+27,
  • Сумы – +24...+26,
  • Полтава – +25...+27,
  • Днепр – +24...+26,
  • Запорожье – +22...+24,
  • Донецк – +25...+27,
  • Луганск – +27...+29,
  • Харьков – +24...+26.


Прогноз погоды в Украине на 27 мая / Карта Укргидрометцентра

Пожарная опасность

Хотя большинство регионов накроют осадки, в понедельник, 27 мая, также существует пожарная опасность. Ее объявили почти на всей территории Украины, кроме Ивано-Франковской и Закарпатской областей, а также в Крыму.


Пожарная опасность 27 мая / Карта Укргидрометцентра

Автор: Анжеліка Байбак