Жара до +38, дожди, грозы и град: прогноз погоды на 28 июля
Погода в Украине в понедельник, 28 июля, будет облачной с прояснениями. В некоторых регионах возможны дожди и грозы.
Кое-где также ожидаются град и шквалы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какую погоду прогнозируют в Украине?
В течение дня в западных, Житомирской и Винницкой областях синоптики прогнозируют облачную погоду со значительными дождями и грозами. Температура воздуха ночью будет колебаться от +14 до +19 градусов тепла, днем – от +23 до +28 градусов.
В большинстве северных, центральных, Одесской и Николаевской областях будет облачно с прояснениями. Ожидаются умеренные, а в Киевской и Черкасской областях местами значительные дожди и грозы.
Кроме этого, днем в отдельных районах возможны град и шквалы со скоростью до 15 – 20 метров в секунду. На остальной территории Украины день пройдет без осадков.
Ночью воздух прогреется до +17 – +22 градусов тепла, а на юге – до +25 градусов. Зато днем столбики термометров будут показывать от +29 до +34 градусов.
В южных, Кировоградской и Днепропетровской областях местами возможна сильная жара до +35 – +38 градусов, в северных областях – до +27 – +32 градусов. Ветер в течение суток будет восточным и юго-восточный со скоростью 7 – 12 метров в секунду.
Какой будет погода в областных центрах?
- Киев +29...+31;
- Ужгород +22...+24;
- Львов +25...+27;
- Ивано-Франковск +25...+27;
- Тернополь +25...+27;
- Черновцы +25...+27;
- Хмельницкий +25...+27;
- Луцк +25...+27;
- Ровно +25...+27;
- Житомир +25...+27;
- Винница +25...+27;
- Одесса +30...+32;
- Николаев +34...+36;
- Херсон +34...+36;
- Симферополь +35...+37;
- Кропивницкий +35...+37;
- Черкассы +31...+33;
- Чернигов +28...+30;
- Сумы +28...+30;
- Полтава +31...+33;
- Днепр +34...+36;
- Запорожье +34...+36;
- Донецк +32...+34;
- Луганск +30...+32;
- Харьков +30...+32.
Прогноз погоды в Украине на 28 июля / Скриншот карты Укргидрометцентра