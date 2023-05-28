Гроза и высокая пожарная опасность: прогноз погоды на 29 мая
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине 29 мая принесет много сюрпризов – как приятных, так и не очень. День будет теплым во всех регионах, но ряд областей накроют грозы. В ряде регионов также будут сохраняться высокая пожарная опасность и угроза подтоплений.
Температура воздуха по всей стране будет днем колебаться от +20 до +25 градусов. В северных, центральных и большинстве западных областей пройдет без осадков.
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Прогноз погоды в регионах.
На Западе Украины днем температура воздуха будет колебаться от +21 до +25 градусов. Самый теплый день будет в Закарпатье, но там также возможны небольшие дожди. Кроме того, в Волынской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областях сохраняется высокая пожарная опасность.
В северных и центральных областях день без осадков с температурой воздуха от +21 до +24 градусов. Пожарная опасность сохраняется в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской и Винницкой областях. В то же время в Черкасской и Полтавской областях – оранжевый (т.е. ІІ) уровень опасности из-за угрозы подтоплений.
На Юге будет тепло – температура воздуха будет колебаться в пределах +21...+25 градусов, но ночью и днем возможны дожди по всему региону. В Херсонской области объявлен оранжевый уровень опасности из-за угрозы подтоплений.
На Востоке температура воздуха будет колебаться в пределах +20…+25 градусов. В Харьковской области день без осадков, но в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях ожидают кратковременные дожди с грозами. В Днепропетровской и Запорожской областях II уровень опасности из-за угрозы подтоплений.
В Киеве день пройдет без осадков. В столице температура воздуха будет колебаться в пределах от +21 до +23 градусов.
Погода в городах
Киев – +21...+23
Ужгород – +23...+25
Львов – +22...+24
Ивано-Франковск – +21...+23
Тернополь – +22...+24
Черновцы – +21...+23
Хмельницкий – +22...+24
Луцк – +21...+23
Ровно – +21...+23
Житомир – +21...+23
Винница – +22...+24
Одесса – +22..+24
Николаев – +23...+25
Херсон – +23...+25
Симферополь – +21...+23
Кропивницкий – +22...+24
Чернигов – +21...+23
Сумы – +21...+23
Полтава – +21...+23
Днепр – +22...+24
Запорожье – +23...+25
Донецк – +20...+22
Луганск – +20...+22
Харьков – +21...+23