Гололедица, метели, до -9 градусов: прогноз погоды на 29 декабря
28 декабря, 15:57
2

Гололедица, метели, до -9 градусов: прогноз погоды на 29 декабря

Ирина Чеботникова

Погода в понедельник, 29 декабря, будет неблагоприятная. Ведь ждем мороз и сложные условия на дорогах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой прогноз погоды в Украине на 29 декабря?

Будет облачно и будет идти умеренный снег. Днем на Западе, Юго-западе страны местами небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 7 – 12 метров на секунду, на Правобережье, кроме Закарпатья, порывы ветра 15 – 20 метров на секунду, метель.

Температура ночью -1...-6 градусов, в Карпатах до -9. Днем от -4 до +1, на крайнем юге +1...+4 градуса.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине

По всей территории нашей страны 29 декабря на дорогах будет гололедица.

На Правобережье, кроме Закарпатья, порывы ветра 15 – 20 метров в секунду, метель. Из-за этого объявлен І уровень опасности (желтый).

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта, 
– напомнили синоптики.

Какую погоду прогнозируют в Киеве 29 декабря?

Будет облачно и снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров в секунду, ночью и утром порывы 15 – 20 метров в секунду, метель.

Температура по области составит ночью -1...-6 градусов, днем от -4 до +1. В Киеве ночью -2...-4 градусов, днем около нуля.


Погода в Киеве будет меняться / Укргидрометцентр

Погода в областных центрах

  • Киев -1...+1
  • Ужгород 0...-2
  • Львов 0...-2
  • Ивано-Франковск 0...-2
  • Тернополь 0...-2
  • Черновцы 0...-2
  • Хмельницкий 0...-2
  • Луцк 0...-2
  • Ровно 0...-2
  • Житомир 0...-2
  • Винница 0....-2
  • Одесса +1...+3
  • Николаев 0...+2
  • Херсон -1...+1
  • Симферополь +1...+3
  • Кропивницкий 0...-2
  • Черкассы 0...-2
  • Чернигов -3...-1
  • Сумы -3...-1
  • Полтава 0....-2
  • Днепр 0...-2
  • Запорожье -1....+1
  • Донецк -3...-1
  • Луганск -4...-2
  • Харьков 0...-2


Прогноз погоды в Украине на 29 декабря / Укргидрометцентр

Каким будет Новый год?

Январь 2026 года и конец 2025-го будут, как и когда-то, по-настоящему зимними. То есть со снегом и морозами.