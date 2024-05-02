Синоптики предупредили о пожарной опасности: какой будет погода в Украине 3 мая
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине 3 мая будет почти безоблачной. Синоптики прогнозируют тепло и отсутствие осадков. В то же время в большинстве регионах объявили о пожарной опасности.
Ветер преимущественно будет северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.
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Какой будет погода в Украине 3 мая
Температура ночью составит 6 – 11 градусов, на побережье морей будет до 14 градусов.
Днем по Украине в среднем будет 18 – 23 градуса тепла, на Закарпатье и в южных областях – до 26 градусов.
Зато на Черниговщине, Сумщине и в Карпатах – 15 – 20 градусов.
Обратите внимание! Синоптики предупредили, что 3 мая в Украине, кроме северных, Черновицкой, Винницкой, Черкасской и Одесской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Всего в областных центрах столбики термометров будут показывать днем такую температуру:
- Киев +20...+22
- Ужгород +24...+26
- Львов +22...+24
- Ивано-Франковск +22...+24
- Тернополь +22...+24
- Черновцы +21...+23
- Хмельницкий +22...+24
- Луцк +22...+24
- Ровно +22...+24
- Житомир +20...+22
- Винница +22...+24
- Одесса +22...+24
- Николаев +23...+25
- Херсон +24...+26
- Симферополь +21...+23
- Кропивницкий +22...+24
- Черкассы +21...+23
- Чернигов +17...+19
- Сумы +16...+18
- Полтава +19...+21
- Днепр +21...+23
- Запорожье +23...+25
- Донецк +19...+21
- Луганск +17...+19
- Харьков +19...+21
Погода в Украине 3 мая / Укргидрометцентр
Прогноз погоды в столице
Осадков в Киеве тоже не ожидается. Температура ночью составит 8 – 10 градусов, днем 20 – 22 градуса. Тем временем по области будет 6 – 11 градусов ночью и 18 – 23 градуса днем.