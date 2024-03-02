Куда в Украину придут весенние дожди: прогноз погоды на 3 марта

2 марта 2024, 16:38
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Источник:

Укргидрометцентр

Погода в Украине в воскресенье, 3 марта, будет теплой по меркам ранней весны. В нескольких областях будут осадки.

В воскресенье в Украине ожидается переменная облачность. Ветер будет иметь восточное и юго-восточное направления со скоростью 5 – 10 метров в секунду. На Востоке днем возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.

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Какой будет погода 3 марта

Днем возможны небольшие дожди на Западе. В остальных областях не ожидается существенных осадков.

На Западе ночью в среднем будет +4...+2, а днем потеплеет до +8...+10. На Севере ночная температура составит +1...-1, а дневная +4...+6. На Востоке ночью похолодает до 0...2, а днем столбики термометров покажут +5...+7. В Центре ночью ожидается 0...+2, а днем воздух прогреется до +6...+8. На Юге ночью столбики термометров будут показывать +4...+2, а днем +8...+10.

Погода на Киевщине

В Киевской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается.

Ночная температура на Киевщине составит -3...+2. Днем в Киевской области потеплеет до +5...+10.

В самом Киеве ночью похолодает до 0 градусов. Днем в столице столбики термометров покажут +5...+10.

Дневная температура в областных центрах

  • Киев – +4...+6
  • Ужгород – +10...+12
  • Львов – +9...+11
  • Ивано-Франковск – +8...+10
  • Тернополь – +8...+10
  • Черновцы – +8...+10
  • Хмельницкий – +7...+9
  • Луцк – +7...+9
  • Ровно – +7...+9
  • Житомир – +5...+7
  • Винница – +7...+9
  • Одесса – +7...+9
  • Николаев – +8...+10
  • Херсон – +8...+10
  • Симферополь – +8...+10
  • Кропивницкий – +7...+9
  • Черкассы – +6...+8
  • Чернигов – +4...+6
  • Сумы – +4...+6
  • Полтава – +4...+6
  • Днепр – +5...+7
  • Запорожье – +7...+9
  • Донецк – +5...+7
  • Луганск – +4...+6
  • Харьков – +4...+6

Погода по Украине 3 марта / Карта Укргидрометцентра

Автор: Петро Залива