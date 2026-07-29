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24 Канал Новости Украины Над Украиной будет господствовать антициклон: прогноз погоды на 30 июля
29 июля, 17:32
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Над Украиной будет господствовать антициклон: прогноз погоды на 30 июля

Полина Буянова

В четверг, 30 июля, в Украине будет преобладать сухая и теплая погода. Осадков синоптики не прогнозируют, однако в восточных и северо-восточных областях ожидаются сильные порывы ветра.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Чего ожидать от погоды 30 июля?

30 июля погоду в Украине будет определять антициклон с центром над Правобережьем. Благодаря этому на большей части территории страны сохранится сухая погода, осадков не прогнозируется.

По данным синоптиков, в верхние слои атмосферы будет поступать более прохладный воздух с севера, поэтому ночью температура будет ниже. В то же время днем в условиях высокого атмосферного давления и небольшой облачности воздух будет быстро прогреваться.

Ветер будет северо-западный, со скоростью 5–10 метров в секунду. На востоке и северо-востоке страны днем ожидаются порывы до 15–20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 10–15 градусов тепла, на юге – до 19 градусов. Днем воздух прогреется до 23–28 градусов, а в Закарпатье – до 30–33 градусов тепла.

Какая будет температура в больших городах?

  • Киев +22…+24;
  • Ужгород +28…+30;
  • Львов +25…+27;
  • Ивано-Франковск +24…+26;
  • Тернополь +24…+26;
  • Черновцы +26…+28;
  • Хмельницкий +23…+25;
  • Луцк +25…+27;
  • Ровно +25…+27;
  • Житомир +22…+24;
  • Винница +22…+24;
  • Одесса +24…+26;
  • Николаев +26…+28;
  • Херсон +25…+27;
  • Симферополь +25…+27;
  • Кропивницкий +23…+25;
  • Черкассы +22…+24;
  • Чернигов +22…+24;
  • Сумы +20…+22;
  • Полтава +21…+23;
  • Днепр +22…+24;
  • Запорожье +23…+25;
  • Донецк +21…+23;
  • Луганск +21…+23;
  • Харьков +21…+23.

Прогноз погоды на 30 июля 2026 года / Фото: Укргидрометцентр

К слову, недавно представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью 24 Каналу рассказала, что среднемесячная температура в течение августа ожидается в пределах +21…+25 градусов.

Также, по прогнозу синоптиков, в августе в большинстве областей Украины выпадет 34–60 миллиметров осадков, что соответствует 80–100% климатической нормы. В то же время в западных регионах ожидается 36–46 миллиметров осадков, или лишь 50–70% от среднемесячной нормы, то есть дождей там будет меньше, чем обычно.