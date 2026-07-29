Над Украиной будет господствовать антициклон: прогноз погоды на 30 июля
В четверг, 30 июля, в Украине будет преобладать сухая и теплая погода. Осадков синоптики не прогнозируют, однако в восточных и северо-восточных областях ожидаются сильные порывы ветра.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Чего ожидать от погоды 30 июля?
30 июля погоду в Украине будет определять антициклон с центром над Правобережьем. Благодаря этому на большей части территории страны сохранится сухая погода, осадков не прогнозируется.
По данным синоптиков, в верхние слои атмосферы будет поступать более прохладный воздух с севера, поэтому ночью температура будет ниже. В то же время днем в условиях высокого атмосферного давления и небольшой облачности воздух будет быстро прогреваться.
Ветер будет северо-западный, со скоростью 5–10 метров в секунду. На востоке и северо-востоке страны днем ожидаются порывы до 15–20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит 10–15 градусов тепла, на юге – до 19 градусов. Днем воздух прогреется до 23–28 градусов, а в Закарпатье – до 30–33 градусов тепла.
Какая будет температура в больших городах?
- Киев +22…+24;
- Ужгород +28…+30;
- Львов +25…+27;
- Ивано-Франковск +24…+26;
- Тернополь +24…+26;
- Черновцы +26…+28;
- Хмельницкий +23…+25;
- Луцк +25…+27;
- Ровно +25…+27;
- Житомир +22…+24;
- Винница +22…+24;
- Одесса +24…+26;
- Николаев +26…+28;
- Херсон +25…+27;
- Симферополь +25…+27;
- Кропивницкий +23…+25;
- Черкассы +22…+24;
- Чернигов +22…+24;
- Сумы +20…+22;
- Полтава +21…+23;
- Днепр +22…+24;
- Запорожье +23…+25;
- Донецк +21…+23;
- Луганск +21…+23;
- Харьков +21…+23.
К слову, недавно представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью 24 Каналу рассказала, что среднемесячная температура в течение августа ожидается в пределах +21…+25 градусов.
Также, по прогнозу синоптиков, в августе в большинстве областей Украины выпадет 34–60 миллиметров осадков, что соответствует 80–100% климатической нормы. В то же время в западных регионах ожидается 36–46 миллиметров осадков, или лишь 50–70% от среднемесячной нормы, то есть дождей там будет меньше, чем обычно.