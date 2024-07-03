Кратковременные дожди и сильная жара: прогноз погоды на 4 июля

В четверг, 4 июля, почти всю Украину, кроме восточных и части южных областей, накроют кратковременные дожди. Кроме того, на Юге также прогнозируется сильная жара.

Местами температура воздуха может достигать +38 градусов. Поэтому в так жару стоит не забывать о правилах безопасности, а также поддерживать водный баланс организма, чтобы не возникло обезвоживание.

Интересно Сильные грозовые ливни: где будет больше всего осадков в июле

Какой будет погода 4 июля

Как прогнозируют синоптики, в среду, 4 июля, в Украине будет переменная облачность. Так, на Западе, а также в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях будут наблюдаться кратковременные дожди, местами – даже с грозами. На остальной территории осадки не прогнозируются.

Кроме того, днем на Юге и Востоке будет очень жарко. По прогнозу синоптиков, температура воздуха днем будет достигать +38 градусов. В частности, сильную жару прогнозируют в Восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Ночью на Западе, а также в Житомирской области столбики термометров покажут +10...+15 градусов, днем – от +19 до +24 градусов. На остальных территориях ночью будет +16...+21 градус, а днем +29...+23 градуса.

Ветер 4 июля будет преимущественно северо-западный, на Левобережье юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Погода в областных центрах

Киев +29...+31,

Ужгород +25...+25,

Львов +21...+23,

Ивано-Франковск +20...+22,

Тернополь +19...+21,

Черновцы +20...+22,

Хмельницкий +19...+21,

Луцк +21...+23,

Ровно +19...+21,

Житомир +22...+24,

Винница +26...+28,

Одесса +28...+30,

Николаев +31...+33,

Херсон +31...+33,

Симферополь +30...+32,

Кропивницкий +31...+33,

Черкассы +31...+33,

Чернигов +31...+33,

Сумы +33...+35,

Полтава +33...+35,

Днепр +35...+37,

Запорожье +33...+35,

Донецк +34...+36,

Луганск +33...+35,

Харьков +34...+36.



Прогноз погоды в Украине на 4 июля / Карта Укргидрометцентра

Кроме того, из-за высокой температуры в ряде областей также объявлена пожарная опасность.



Пожарная опасность 4 июля / Карта Укргидрометцентра