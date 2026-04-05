До +19 тепла, но местами с дождями: прогноз погоды на 5 апреля

В воскресенье, 5 апреля, украинцев ожидает переменная облачность и приятное весеннее тепло. В большинстве регионов дождей не ожидается, однако так будет не везде.

Прогноз погоды на 5 апреля опубликовали в Укргидрометцентре.

Чего ожидать от погоды 5 апреля?

Ночью на юго-востоке и в восточных областях местами прогнозируют небольшой дождь. Ветер в этот день будет веять в северо-западном направлении со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью будет держаться в отметках 2 – 7 градусов тепла. А днем термометры покажут +11...+16 градусов, при этом, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье ожидается до +19.

В Карпатах ситуация, ожидаемо, несколько иная. Там ночью будет 0... +5 градусов тепла, днем +9...+14 градусов.

Какой будет температура в областных центрах?

Киев +13...+15

Ужгород +16...+18

Львов +16...+18

Ивано-Франковск +16...+18

Тернополь +16...+18

Черновцы +16...+18

Хмельницкий +13...+15

Луцк +13...+15

Ровно +13...+15

Житомир +13...+15

Винница +13...+15

Одесса +16...+18

Николаев +16...+18

Херсон +16...+18

Симферополь +16...+18

Кропивницкий +16...+18

Черкассы +13...+15

Чернигов +13...+15

Сумы +13...+15

Полтава +13...+15

Днепр +13...+15

Запорожье +16...+18

Донецк +15...+17

Луганск +16...+18

Харьков +15...+17

Прогноз погоды на 5 апреля / Изображение Укргидрометцентра



Прогноз погоды на 5 апреля / Изображение Укргидрометцентра

