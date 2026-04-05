Прогноз погоди на 5 квітня опублікували в Укргідрометцентрі.
Чого очікувати від погоди 5 квітня?
Уночі на південному сході та у східних областях місцями прогнозують невеликий дощ. Вітер цього дня віятиме у північно-західному напрямку зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.
Температура вночі триматиметься в позначках 2 – 7 градусів тепла. А вдень термометри покажуть +11…+16 градусів, при цьому, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті очікується до +19.
У Карпатах ситуація, очікувано, дещо інша. Там уночі буде 0… +5 градусів тепла, вдень +9…+14 градусів.
Якою буде температура в обласних центрах?
- Київ +13...+15
- Ужгород +16...+18
- Львів +16...+18
- Івано-Франківськ +16...+18
- Тернопіль +16...+18
- Чернівці +16...+18
- Хмельницький +13...+15
- Луцьк +13...+15
- Рівне +13...+15
- Житомир +13...+15
- Вінниця +13...+15
- Одеса +16...+18
- Миколаїв +16...+18
- Херсон +16...+18
- Сімферополь +16...+18
- Кропивницький +16...+18
- Черкаси +13...+15
- Чернігів +13...+15
- Суми +13...+15
- Полтава +13...+15
- Дніпро +13...+15
- Запоріжжя +16...+18
- Донецьк +15...+17
- Луганськ +16...+18
- Харків +15...+17
Прогноз погоди на 5 квітня / Зображення Укргідрометцентру
Яка погода у Європі й чи очікувати снігу у квітні?
Видання The Guardian повідомило, що через потужний циклон, який прийшов із півночі, у низці європейських країн, зокрема у Франції, Бельгії, на півночі Італії та на Балканах, випали значні снігопади. У деяких регіонах висота снігового покриву сягнула близько 40 сантиметрів.
Коментуючи ймовірність подібних погодних умов в Україні, Іван Семиліт зазначив, що все залежить від подальшого розвитку атмосферних процесів у цих країнах та їхнього переміщення. Наразі, за прогнозами синоптиків, в Україні можливі лише опади у вигляді дощу з мокрим снігом у Карпатах.
Тим часом у Туреччині піщана буря охопила провінції Адана, Хатай, Мугла та Анталія, забарвивши небо в яскраво-помаранчевий колір і значно ускладнивши дихання через густий пил у повітрі.