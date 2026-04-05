Прогноз погоди на 5 квітня опублікували в Укргідрометцентрі.

Чого очікувати від погоди 5 квітня?

Уночі на південному сході та у східних областях місцями прогнозують невеликий дощ. Вітер цього дня віятиме у північно-західному напрямку зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

Температура вночі триматиметься в позначках 2 – 7 градусів тепла. А вдень термометри покажуть +11…+16 градусів, при цьому, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті очікується до +19.

У Карпатах ситуація, очікувано, дещо інша. Там уночі буде 0… +5 градусів тепла, вдень +9…+14 градусів.

Якою буде температура в обласних центрах?

  • Київ +13...+15
  • Ужгород +16...+18
  • Львів +16...+18
  • Івано-Франківськ +16...+18
  • Тернопіль +16...+18
  • Чернівці +16...+18
  • Хмельницький +13...+15
  • Луцьк +13...+15
  • Рівне +13...+15
  • Житомир +13...+15
  • Вінниця +13...+15
  • Одеса +16...+18
  • Миколаїв +16...+18
  • Херсон +16...+18
  • Сімферополь +16...+18
  • Кропивницький +16...+18
  • Черкаси +13...+15
  • Чернігів +13...+15
  • Суми +13...+15
  • Полтава +13...+15
  • Дніпро +13...+15
  • Запоріжжя +16...+18
  • Донецьк +15...+17
  • Луганськ +16...+18
  • Харків +15...+17

Прогноз погоди на 5 квітня / Зображення Укргідрометцентру

Яка погода у Європі й чи очікувати снігу у квітні?

  • Видання The Guardian повідомило, що через потужний циклон, який прийшов із півночі, у низці європейських країн, зокрема у Франції, Бельгії, на півночі Італії та на Балканах, випали значні снігопади. У деяких регіонах висота снігового покриву сягнула близько 40 сантиметрів.

  • Коментуючи ймовірність подібних погодних умов в Україні, Іван Семиліт зазначив, що все залежить від подальшого розвитку атмосферних процесів у цих країнах та їхнього переміщення. Наразі, за прогнозами синоптиків, в Україні можливі лише опади у вигляді дощу з мокрим снігом у Карпатах.

  • Тим часом у Туреччині піщана буря охопила провінції Адана, Хатай, Мугла та Анталія, забарвивши небо в яскраво-помаранчевий колір і значно ускладнивши дихання через густий пил у повітрі.