Прогноз погоды на 5 апреля опубликовали в Укргидрометцентре.

Чего ожидать от погоды 5 апреля?

Ночью на юго-востоке и в восточных областях местами прогнозируют небольшой дождь. Ветер в этот день будет веять в северо-западном направлении со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью будет держаться в отметках 2 – 7 градусов тепла. А днем термометры покажут +11...+16 градусов, при этом, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье ожидается до +19.

В Карпатах ситуация, ожидаемо, несколько иная. Там ночью будет 0... +5 градусов тепла, днем +9...+14 градусов.

Какой будет температура в областных центрах?

  • Киев +13...+15
  • Ужгород +16...+18
  • Львов +16...+18
  • Ивано-Франковск +16...+18
  • Тернополь +16...+18
  • Черновцы +16...+18
  • Хмельницкий +13...+15
  • Луцк +13...+15
  • Ровно +13...+15
  • Житомир +13...+15
  • Винница +13...+15
  • Одесса +16...+18
  • Николаев +16...+18
  • Херсон +16...+18
  • Симферополь +16...+18
  • Кропивницкий +16...+18
  • Черкассы +13...+15
  • Чернигов +13...+15
  • Сумы +13...+15
  • Полтава +13...+15
  • Днепр +13...+15
  • Запорожье +16...+18
  • Донецк +15...+17
  • Луганск +16...+18
  • Харьков +15...+17

Прогноз погоды на 5 апреля / Изображение Укргидрометцентра

Какая погода в Европе и ожидать ли снега в апреле?

  • Издание The Guardian сообщило, что из-за мощного циклона, который пришел с севера, в ряде европейских стран, в частности во Франции, Бельгии, на севере Италии и на Балканах, выпали значительные снегопады. В некоторых регионах высота снежного покрова достигла около 40 сантиметров.

  • Комментируя вероятность подобных погодных условий в Украине, Иван Семилит отметил, что все зависит от дальнейшего развития атмосферных процессов в этих странах и их перемещения. Сейчас, по прогнозам синоптиков, в Украине возможны лишь осадки в виде дождя с мокрым снегом в Карпатах.

  • Тем временем в Турции песчаная буря охватила провинции Адана, Хатай, Мугла и Анталия, окрасив небо в ярко-оранжевый цвет и значительно усложнив дыхание из-за густой пыли в воздухе.