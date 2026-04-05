Прогноз погоды на 5 апреля опубликовали в Укргидрометцентре.
Актуально Синоптик рассказал, когда потеплеет до +20 и где выпадут дожди на следующей неделе
Чего ожидать от погоды 5 апреля?
Ночью на юго-востоке и в восточных областях местами прогнозируют небольшой дождь. Ветер в этот день будет веять в северо-западном направлении со скоростью 7 – 12 метров в секунду.
Температура ночью будет держаться в отметках 2 – 7 градусов тепла. А днем термометры покажут +11...+16 градусов, при этом, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье ожидается до +19.
В Карпатах ситуация, ожидаемо, несколько иная. Там ночью будет 0... +5 градусов тепла, днем +9...+14 градусов.
Какой будет температура в областных центрах?
- Киев +13...+15
- Ужгород +16...+18
- Львов +16...+18
- Ивано-Франковск +16...+18
- Тернополь +16...+18
- Черновцы +16...+18
- Хмельницкий +13...+15
- Луцк +13...+15
- Ровно +13...+15
- Житомир +13...+15
- Винница +13...+15
- Одесса +16...+18
- Николаев +16...+18
- Херсон +16...+18
- Симферополь +16...+18
- Кропивницкий +16...+18
- Черкассы +13...+15
- Чернигов +13...+15
- Сумы +13...+15
- Полтава +13...+15
- Днепр +13...+15
- Запорожье +16...+18
- Донецк +15...+17
- Луганск +16...+18
- Харьков +15...+17
Прогноз погоды на 5 апреля / Изображение Укргидрометцентра
Какая погода в Европе и ожидать ли снега в апреле?
Издание The Guardian сообщило, что из-за мощного циклона, который пришел с севера, в ряде европейских стран, в частности во Франции, Бельгии, на севере Италии и на Балканах, выпали значительные снегопады. В некоторых регионах высота снежного покрова достигла около 40 сантиметров.
Комментируя вероятность подобных погодных условий в Украине, Иван Семилит отметил, что все зависит от дальнейшего развития атмосферных процессов в этих странах и их перемещения. Сейчас, по прогнозам синоптиков, в Украине возможны лишь осадки в виде дождя с мокрым снегом в Карпатах.
Тем временем в Турции песчаная буря охватила провинции Адана, Хатай, Мугла и Анталия, окрасив небо в ярко-оранжевый цвет и значительно усложнив дыхание из-за густой пыли в воздухе.