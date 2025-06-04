Жара до +31 и почти без дождей: прогноз погоды в Украине на 5 июня
Согласно прогнозу синоптиков, 5 июня в Украину придет волна теплого воздуха с запада. В течение суток будет преобладать ясная погода, однако местами возможны осадки.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Прогноз погоды в Украине на 5 июня
В среду, 5 июня, почти вся территория Украины будет находиться под влиянием теплой воздушной массы, которая распространяется с запада. Несмотря на прохладную ночь, днем столбики термометров стремительно поднимутся благодаря малооблачной погоде.
В целом день пройдет без существенных осадков, однако во второй половине дня на северо-западе местами возможен кратковременный дождь с грозой.
Ветер ожидается преимущественно южный, 5 – 10 метров в секунду, в восточных регионах – северный. В то же время в Карпатах возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.
Температура ночью составит +11...+16 градусов, а днем столбики термометров покажут комфортные +23...+28 градусов. В то же время на юго-западе страны температура поднимется до +31 градуса.
В Карпатах ночью температура составит +9...+14 градусов, а днем вырастет до +18...+23 градуса.
Какой будет погода в Киеве и области
На Киевщине день пройдет без осадков, небо будет преимущественно ясное. Ветер ожидается южный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью составит +11...+16 градусов, а днем поднимется до +23...+28 градусов.
В Киеве столбики термометров ночью покажут +14...+16 градусов, а днем температура воздуха достигнет +26...+28 градусов.
Какая будет температура в областных центрах
- Киев +26...+28;
- Ужгород +28...+30;
- Львов +26...+28;
- Ивано-Франковск +28...+30;
- Тернополь +27...+29;
- Черновцы +28...+30;
- Хмельницкий +26...+28;
- Луцк +26...+28;
- Ровно +26...+28;
- Житомир +26...+28;
- Винница +27...+29;
- Одесса +27...+29;
- Николаев +27...+29;
- Херсон +27...+29;
- Симферополь +25...+27;
- Кропивницкий +26...+28;
- Черкассы +25...+27;
- Чернигов +24...+26;
- Сумы +25...+27;
- Полтава +25...+27;
- Днепр +25...+27;
- Запорожье +27...+29;
- Донецк +25...+27;
- Луганск +25...+27;
- Харьков +26...+28.
Прогноз погоды на 5 июня / Карта Укргидрометцентра