Осень наслаждается выходным: прогноз погоды на 5 ноября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в субботу, 5 ноября, будет ласковой и спокойной. Существенные осадки не прогнозируют.
Синоптики заметили, что местами будет дождь только на Востоке. Кроме того, в центральных и восточных областях землю окутает туман.
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Температура не изменится.
Прогноз синоптика Диденко
Наталья Диденко отметила, что в субботу теплее всего будет на Юге. Там прогнозируют до +17 градусов. Также ласковой осенней погодой смогут насладиться жители Запада. Прохладнее всего будет на Востоке и Севере. Там температура воздуха опустится до +5...+9 градусов.
Средняя дневная температура составит +7…+12 градусов.
Киевская погода обещает быть спокойной, учитывая чрезмерность стрессовых ситуаций и нервных колебаний вокруг,
– говорится в сообщении.
Погода в городах Украины
Ужгород – +11...13
Львов – +5...11
Ивано-Франковск – +4...+12
Тернополь – +4...11
Черновцы – +5...13
Хмельницкий – +4...11
Луцк – +4...+10
Ровно – +3...+10
Житомир – +3...+9
Винница – +6...+11
Одесса – +11...+14
Николаев – +7...+13
Херсон – +4...+15
Симферополь – +4...+14
Кропивницкий – +4...+10
Черкассы – +6...+9
Чернигов – +2...+7
Сумы – +2...+4
Полтава – +3...+9
Днепр – +4...+9
Запорожье – +4...+12
Донецк – +1...+8
Луганск – +3...+5
Харьков – +3...+4
Киев – +1...+10
Погода в Украине / Карта Sinopti