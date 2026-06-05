Летние грозы и жара: прогноз погоды на 6 июня
В субботу, 6 июня, будет по-настоящему летняя жаркая погода. Впрочем, ждем и значительные дожди и грозы.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
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Какой будет погода в Украине 6 июня?
Облачно с прояснениями. В западных, днем и в Житомирской, Киевской, Винницкой и Черновицкой областях умеренные, местами значительные дожди, грозы; на остальной территории преимущественно без осадков.
На Закарпатье и Прикарпатье ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.
Температура ночью +14...+19 градусов; днем +24...+29, в западных областях +20...+25 градусов.
Прогноз погоды на 6 июня в Киеве и Киевской области
Здесь тоже облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем умеренные, местами значительные дожди, грозы. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.
Температура по области ночью +14...+19 градусов, днем +24...+29. В Киеве ночью +17...+19, днем +26...+28 градусов.
Погода в областных центрах
- Киев +26...+28
- Ужгород +22...+24
- Львов +22...+24
- Ивано-Франковск +22...+24
- Тернополь +22...+24
- Черновцы +22...+24
- Хмельницкий +22...+24
- Луцк +22...+24
- Ровно +22...+24
- Житомир +24...+26
- Винница +26...+28
- Одесса +26...+28
- Николаев +26...+28
- Херсон +26...+28
- Симферополь +26...+28
- Кропивницкий +26...+28
- Черкассы +26...+28
- Чернигов +26...+28
- Сумы +26...+28
- Полтава +26...+28
- Днепр +26...+28
- Запорожье +26...+28
- Донецк +25...+27
- Луганск +24...+26
- Харьков +26...+28