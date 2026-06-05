Летние грозы и жара: прогноз погоды на 6 июня

В субботу, 6 июня, будет по-настоящему летняя жаркая погода. Впрочем, ждем и значительные дожди и грозы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Какой будет погода в Украине 6 июня?

Облачно с прояснениями. В западных, днем и в Житомирской, Киевской, Винницкой и Черновицкой областях умеренные, местами значительные дожди, грозы; на остальной территории преимущественно без осадков.

На Закарпатье и Прикарпатье ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

Температура ночью +14...+19 градусов; днем +24...+29, в западных областях +20...+25 градусов.

Прогноз погоды на 6 июня в Киеве и Киевской области

Здесь тоже облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем умеренные, местами значительные дожди, грозы. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

Температура по области ночью +14...+19 градусов, днем +24...+29. В Киеве ночью +17...+19, днем +26...+28 градусов.

Погода в областных центрах

Киев +26...+28

Ужгород +22...+24

Львов +22...+24

Ивано-Франковск +22...+24

Тернополь +22...+24

Черновцы +22...+24

Хмельницкий +22...+24

Луцк +22...+24

Ровно +22...+24

Житомир +24...+26

Винница +26...+28

Одесса +26...+28

Николаев +26...+28

Херсон +26...+28

Симферополь +26...+28

Кропивницкий +26...+28

Черкассы +26...+28

Чернигов +26...+28

Сумы +26...+28

Полтава +26...+28

Днепр +26...+28

Запорожье +26...+28

Донецк +25...+27

Луганск +24...+26

Харьков +26...+28



Прогноз погоды в Украине на 6 июня / Укргидрометцентр