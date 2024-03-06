Похолодание, дождь и мокрый снег: прогноз погоды на 7 марта
Погода в Украине в четверг, 7 марта, будет облачной с прояснениями. Кое-где даже прогнозируют дождь и мокрый снег.
Температура воздуха на территории всей Украины понизится на несколько градусов, по сравнению с 6 марта. Теплее всего традиционно будет на Закарпатье и Юге Украины.
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Какой будет погода в регионах Украины
Во всех регионах нашего государства 7 марта будет облачная погода с прояснениями.
На Закарпатье и Прикарпатье ночью умеренный, днем местами небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду,
– рассказали синоптики.
Температура воздуха ночью 0 – 5 градусов мороза, днем – от 1 градуса мороза до 4 тепла. Теплее всего на Закарпатье и Юге страны – ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем – 3 – 8 градусов тепла.
В течение дня в Карпатах будет небольшой снег, в течение суток 1 – 6 градусов мороза.
В Киевской области осадков не прогнозируют. Погода там будет облачной с прояснениями.
"Ветер северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью 0 – 5 градусов мороза, днем – от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла", – рассказали синоптики.
В Киеве ночью будет 2 – 4 градуса мороза, днем – от 0 до 2 градусов тепла.
Какой будет погода в городах Украины
- Киев – +1...+3
- Ужгород – +7...+9
- Львов – +3...+5
- Ивано-Франковск – +3...+5
- Тернополь – +2...+4
- Черновцы – +3...+5
- Хмельницкий – +2...+4
- Луцк – +3...+5
- Ровно – +2...+4
- Житомир – +1...+3
- Винница – +3...+5
- Одесса – +6...+8
- Николаев – +5...+7
- Херсон – +5...+7
- Симферополь – +5...+7
- Кропивницкий – +1...+3
- Черкассы – +1...+3
- Чернигов – +1...+3
- Сумы – 0...+2
- Полтава – +1...+3
- Днепр – +2...+4
- Запорожье – +5...+7
- Донецк – +2...+4
- Луганск – +1...+3
- Харьков – +1...+3