Дожди на Западе и Востоке и невероятная жара: прогноз погоды на 9 июня

В воскресенье, 9 июня, погода в Украине снова не будет радовать украинцев безоблачной погодой. В отдельных регионах снова ожидают кратковременные дожди, иногда с грозами.

В то же время температура будет оставаться стабильно высокой. Кое-где отметки термометра будут показывать до +32 градусов.

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Погода в Украине

Синоптики прогнозируют, что 9 июня небо над большей частью страны будет переменно облачным.

В то же время в западных, восточных, днем и в Житомирской, Винницкой и местами Киевской областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Жители остальных областей могут быть спокойными – внезапные осадки не испортят день

Ветер юго-западный. Его скорость будет достигать 5 – 10 метров в секунду. Однако в западных областях ветер юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду, местами порывы до 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью будет достигать +11...+16 градусов, днем отметки будут показывать до +23...+28 градусов. На юге и юго-востоке ночью ожидают +16...+21 градусов, а днем температура не будет превышать +27...+32 градусов.

Погода в Киевской области

В Киевской области днем местами синоптики ожидают кратковременный дождь, а также грозу. Ветер юго-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью по области будет достигать +11...+16 градусов, днем не будет превышать +23...+28 градусов. В Киеве ночью +14...+16 градусов, днем термометр будет показывать +25...+27 градусов.

Какая температура будет в областных центрах

Киев – +25...+27,

Ужгород – +24...+26,

Львов – +23...+25,

Ивано-Франковск – +23...+25,

Тернополь – +23...+25,

Черновцы – +24...+26,

Хмельницкий – +24...+26,

Луцк – +23...+25,

Ровно – +23...+25,

Житомир – +24...+26,

Винница – +27...+29,

Одесса – +27...+29,

Николаев – +29...+31,

Херсон – +29....+31,

Симферополь – +29...+31,

Кропивницкий – +27...+29,

Черкассы – +27...+29,

Чернигов – +24...+26,

Сумы – +25...+27,

Полтава – +26...+28,

Днепр – +28...+30,

Запорожье – +28...+30,

Донецк – +26...+28,

Луганск – +26...+28,

Харьков – +26...+28.

Прогноз погоды на 9 июня 2024 года / Фото: Укргидрометцентр