Будет ли сильная жара: синоптик поделилась прогнозом погоды на начало июля

В начале июля в Украине ожидается теплая и солнечная погода. Сильной жары пока не прогнозируют, однако ситуация может измениться.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-секретаря Украинского гидрометеорологического центра Наталью Птуху во время брифинга в Медиацентре Украина.

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Какой будет погода в начале июля

Птуха рассказала, что в начале июля погода в Украине будет жаркой, но без экстремальных показателей.

Пока о сильной жаре (сильная жара классифицируется с +35 градусов и выше – 24 Канал) не предупреждаем, но будем мониторить. Если где-то по южным областям такие показатели будут достигать этих значений, то, конечно, будем предупреждать,

– отметила она.

Синоптик также отметила, что июль начнется с типичной для последнего десятилетия летней погоды.

"Это 25 – 30 градусов в большинстве областей. А по Югу, по Закарпатью и местами Прикарпатью уже и выше 30 градусов", – добавила Птуха.

Напомним, что в конце июня в Украине ожидается снижение температуры воздуха. Уже 28 июня в большинстве областей столбики термометров опустятся до +19 – +24 градусов.