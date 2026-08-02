Украину охватит жара до +38, но в некоторых областях пройдут дожди: прогноз погоды на 3 августа
В понедельник, 3 августа, в Украине будет преобладать жаркая погода с температурой до +38 градусов. При этом в ряде западных и северных областей ожидаются кратковременные дожди и грозы.
Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.
Какая погода будет в Украине 3 августа?
По прогнозу синоптиков, по всей стране ожидается переменная облачность. Осадков в большинстве регионов не прогнозируется. В то же время днем в большинстве западных и северных областей местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер будет переменного направления со скоростью 3–8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит +15...+20 градусов, а днем поднимется до +30...+34 градусов. В большинстве южных и юго-западных областей местами прогнозируется сильная жара +35...+38 градусов.
В Киевской области и столице также ожидается переменная облачность. Ночью осадков не будет, а днем местами возможны кратковременный дождь и гроза. В Киевской области температура воздуха ночью составит +15...+20 градусов, днем – +30...+34 градуса. В Киеве ночью прогнозируют +18...+20 градусов, а днем воздух прогреется до +32...+34 градусов.
Какая будет температура в областных центрах?
- Киев +31…+33;
- Ужгород +32…+34;
- Львов +29…+31;
- Ивано-Франковск +28…+30;
- Тернополь +28…+30;
- Черновцы +31…+33;
- Хмельницкий +30…+32;
- Луцк +27…+29;
- Ровно +28…+30;
- Житомир +29…+31;
- Винница +30…+32;
- Одесса +28…+30;
- Николаев +31…+33;
- Херсон +30…+32;
- Симферополь +28…+30;
- Кропивницкий +30…+32;
- Черкассы +28…+30;
- Чернигов +28…+30;
- Сумы +27…+29;
- Полтава +28…+30;
- Днепр +29…+31;
- Запорожье +31…+33;
- Донецк +29…+31;
- Луганск +29…+31;
- Харьков +28…+30.
Погода в Украине на 3 августа / Карта Укргидрометцентра
Напомним, Украину накрыл "тепловой купол", который сформировался из-за Азорского антициклона и принес горячий воздух из Африки. Из-за аномальной жары 1 августа сразу в нескольких городах были зафиксированы новые температурные рекорды.