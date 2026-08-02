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2 августа, 16:16
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Украину охватит жара до +38, но в некоторых областях пройдут дожди: прогноз погоды на 3 августа

Юлия Харченко

В понедельник, 3 августа, в Украине будет преобладать жаркая погода с температурой до +38 градусов. При этом в ряде западных и северных областей ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Какая погода будет в Украине 3 августа?

По прогнозу синоптиков, по всей стране ожидается переменная облачность. Осадков в большинстве регионов не прогнозируется. В то же время днем в большинстве западных и северных областей местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер будет переменного направления со скоростью 3–8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +15...+20 градусов, а днем поднимется до +30...+34 градусов. В большинстве южных и юго-западных областей местами прогнозируется сильная жара +35...+38 градусов.

В Киевской области и столице также ожидается переменная облачность. Ночью осадков не будет, а днем местами возможны кратковременный дождь и гроза. В Киевской области температура воздуха ночью составит +15...+20 градусов, днем – +30...+34 градуса. В Киеве ночью прогнозируют +18...+20 градусов, а днем воздух прогреется до +32...+34 градусов.

Какая будет температура в областных центрах?

  • Киев +31…+33;
  • Ужгород +32…+34;
  • Львов +29…+31;
  • Ивано-Франковск +28…+30;
  • Тернополь +28…+30;
  • Черновцы +31…+33;
  • Хмельницкий +30…+32;
  • Луцк +27…+29;
  • Ровно +28…+30;
  • Житомир +29…+31;
  • Винница +30…+32;
  • Одесса +28…+30;
  • Николаев +31…+33;
  • Херсон +30…+32;
  • Симферополь +28…+30;
  • Кропивницкий +30…+32;
  • Черкассы +28…+30;
  • Чернигов +28…+30;
  • Сумы +27…+29;
  • Полтава +28…+30;
  • Днепр +29…+31;
  • Запорожье +31…+33;
  • Донецк +29…+31;
  • Луганск +29…+31;
  • Харьков +28…+30.


Погода в Украине на 3 августа / Карта Укргидрометцентра

Напомним, Украину накрыл "тепловой купол", который сформировался из-за Азорского антициклона и принес горячий воздух из Африки. Из-за аномальной жары 1 августа сразу в нескольких городах были зафиксированы новые температурные рекорды.

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