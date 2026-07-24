Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Какую погоду прогнозируют на 25 июля?
По прогнозу синоптиков, ночью существенных осадков не будет, однако днем в некоторых областях пройдут небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер преимущественно северо-западный, со скоростью 5–10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит +10...+15 градусов, а на юго-востоке страны и на побережье морей – до +19 градусов. В дневные часы воздух прогреется до +21...+26 градусов. В Карпатах будет прохладнее: ночью +5...+10 градусов, днем – +13...+18 градусов
В столице также прогнозируется переменная облачность. Ночью осадков не ожидается, а днем возможен кратковременный дождь с грозой. Ветер будет северо-западный, 5–10 метров в секунду. Температура воздуха в Киеве ночью составит +13...+15 градусов, днем – около +25 градусов.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Синоптики рекомендуют жителям регионов, где прогнозируются грозы, следить за обновлениями прогноза погоды и учитывать возможное ухудшение погодных условий при планировании поездок.
Какая будет температура в больших городах?
- Киев +23…+25;
- Ужгород +22…+24;
- Львов +19…+21;
- Ивано-Франковск +19…+21;
- Тернополь +19…+21;
- Черновцы +21…+23;
- Хмельницкий +19…+21;
- Луцк +20…+22;
- Ровно +21…+23;
- Житомир 21…+23;
- Винница +21…+23;
- Одесса +23…+25;
- Николаев +24…+26;
- Херсон +24…+26;
- Симферополь +22…+24;
- Кропивницкий +23…+25;
- Черкассы +23…+25;
- Чернигов +22…+24;
- Сумы +22…+24;
- Полтава +24…+26;
- Днепр +23…+25;
- Запорожье +24…+26;
- Донецк +23…+25;
- Луганск +23…+25;
- Харьков +23…+25.
Прогноз погоды в Украине на 25 июля / Инфографика Укргидрометцентра
Напомним, в конце июля в Украине ожидается смена погоды. Уже 28 июля атмосферный фронт с запада принесет дожди, грозы и ощутимое понижение температуры. По прогнозу синоптиков, 27 июля воздух прогреется до +26...+32 градусов, однако уже на следующий день в большинстве регионов температура снизится до +21...+28 градусов. Дожди и грозы охватят почти всю страну, тогда как сухая погода сохранится лишь на востоке и юго-востоке.