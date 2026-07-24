Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Яку погоду прогнозують на 25 липня?
За прогнозом синоптиків, уночі істотних опадів не буде, однак удень у деяких областях пройдуть невеликі короткочасні дощі та грози. Вітер переважно північно-західний, швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
Температура повітря вночі становитиме +10...+15 градусів, а на південному сході країни та узбережжі морів – до +19 градусів. У денні години повітря прогріється до +21...+26 градусів. У Карпатах буде прохолодніше: вночі +5...+10 градусів, удень – +13...+18 градусів
У столиці також прогнозують мінливу хмарність. Уночі опадів не очікується, а вдень можливий короткочасний дощ із грозою. Вітер буде північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря в Києві вночі становитиме +13...+15 градусів, удень – близько +25 градусів.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Синоптики рекомендують жителям регіонів, де прогнозуються грози, стежити за оновленнями прогнозу погоди та враховувати можливе погіршення погодних умов під час планування поїздок.
Якою буде температура у великих містах?
- Київ +23…+25;
- Ужгород +22…+24;
- Львів +19…+21;
- Івано-Франківськ +19…+21;
- Тернопіль +19…+21;
- Чернівці +21…+23;
- Хмельницький +19…+21;
- Луцьк +20…+22;
- Рівне +21…+23;
- Житомир 21…+23;
- Вінниця +21…+23;
- Одеса +23…+25;
- Миколаїв +24…+26;
- Херсон +24…+26;
- Сімферополь +22…+24;
- Кропивницький +23…+25;
- Черкаси +23…+25;
- Чернігів +22…+24;
- Суми +22…+24;
- Полтава +24…+26;
- Дніпро +23…+25;
- Запоріжжя +24…+26;
- Донецьк +23…+25;
- Луганськ +23…+25;
- Харків +23…+25.
Прогноз погоди в Україні на 25 липня / Інфографіка Укргідрометцентру
Нагадаємо, наприкінці липня в Україні очікується зміна погоди. Уже 28 липня атмосферний фронт із заходу принесе дощі, грози та відчутне зниження температури. За прогнозом синоптиків, 27 липня повітря прогріється до +26...+32 градусів, однак уже наступного дня в більшості регіонів температура знизиться до +21...+28 градусів. Дощі та грози охоплять майже всю країну, тоді як суха погода збережеться лише на сході та південному сході.