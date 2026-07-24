Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Яку погоду прогнозують на 25 липня?

За прогнозом синоптиків, уночі істотних опадів не буде, однак удень у деяких областях пройдуть невеликі короткочасні дощі та грози. Вітер переважно північно-західний, швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме +10...+15 градусів, а на південному сході країни та узбережжі морів – до +19 градусів. У денні години повітря прогріється до +21...+26 градусів. У Карпатах буде прохолодніше: вночі +5...+10 градусів, удень – +13...+18 градусів

У столиці також прогнозують мінливу хмарність. Уночі опадів не очікується, а вдень можливий короткочасний дощ із грозою. Вітер буде північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря в Києві вночі становитиме +13...+15 градусів, удень – близько +25 градусів.

WhatsApp Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp Додати

Синоптики рекомендують жителям регіонів, де прогнозуються грози, стежити за оновленнями прогнозу погоди та враховувати можливе погіршення погодних умов під час планування поїздок.

Якою буде температура у великих містах?

  • Київ +23…+25;
  • Ужгород +22…+24;
  • Львів +19…+21;
  • Івано-Франківськ +19…+21;
  • Тернопіль +19…+21;
  • Чернівці +21…+23;
  • Хмельницький +19…+21;
  • Луцьк +20…+22;
  • Рівне +21…+23;
  • Житомир 21…+23;
  • Вінниця +21…+23;
  • Одеса +23…+25;
  • Миколаїв +24…+26;
  • Херсон +24…+26;
  • Сімферополь +22…+24;
  • Кропивницький +23…+25;
  • Черкаси +23…+25;
  • Чернігів +22…+24;
  • Суми +22…+24;
  • Полтава +24…+26;
  • Дніпро +23…+25;
  • Запоріжжя +24…+26;
  • Донецьк +23…+25;
  • Луганськ +23…+25;
  • Харків +23…+25.

Прогноз погоди в Україні на 25 липня / Інфографіка Укргідрометцентру
Прогноз погоди в Україні на 25 липня / Інфографіка Укргідрометцентру

Нагадаємо, наприкінці липня в Україні очікується зміна погоди. Уже 28 липня атмосферний фронт із заходу принесе дощі, грози та відчутне зниження температури. За прогнозом синоптиків, 27 липня повітря прогріється до +26...+32 градусів, однак уже наступного дня в більшості регіонів температура знизиться до +21...+28 градусів. Дощі та грози охоплять майже всю країну, тоді як суха погода збережеться лише на сході та південному сході.