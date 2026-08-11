От +21 до +33 градусов, местами дождь с грозами: какая погода ожидается в Украине 12 августа
В среду, 12 августа, в Украине ожидается переменная облачность и преимущественно сухая погода. Местами возможны кратковременные дожди и грозы.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Какая будет погода в Украине?
В большинстве областей осадков не прогнозируется, однако на юго-востоке страны днем местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер будет северо-западным, 7–12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью в большинстве регионов составит 12–17 градусов тепла, а днем – 21–26 градусов. В то же время на юге и востоке будет теплее: ночью ожидается +18…+23 градусов, а днем воздух прогреется до +28…+33 градусов.
В Киевской области и в Киеве также прогнозируется переменная облачность, но без осадков. Ветер северо-западный, 7–12 метров в секунду. В Киевской области температура ночью составит +12…+17 градусов, а днем – +21…+26 градусов. В столице ночью ожидается +15…+17 градусов, а днем температура будет около +25 градусов.
Какая температура воздуха в областных центрах?
- Киев +22…+24;
- Ужгород +23…+25;
- Львов +20…+22;
- Ивано-Франковск +20…+22;
- Тернополь +20…+22;
- Черновцы +22…+24;
- Хмельницкий +20…+22;
- Луцк +20…+22;
- Ровно +21…+23;
- Житомир +20…+22;
- Винница +20…+22;
- Одесса +26…+28;
- Николаев +27…+29;
- Херсон +27…+29;
- Симферополь +29…+31;
- Кропивницкий +23…+25;
- Черкассы +22…+24;
- Чернигов +20…+22;
- Сумы +20…+22;
- Полтава +23…+25;
- Днепр +24…+26;
- Запорожье +26…+28;
- Донецк +29…+31;
- Луганск +27…+29;
- Харьков +23…+25.
Погода в Украине на 12 августа / Карта Укргидрометцентра
Напомним, новая волна сильной жары в ближайшие дни не накроет Украину. Наоборот, 12–13 августа температура будет постепенно снижаться: днем в большинстве областей будет +22…+27 градусов, на юге и востоке – до +31 градуса, а ночью ожидается значительное понижение температуры. Местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.