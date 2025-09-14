В понедельник, 15 сентября, на территории Украины будет теплая погода. В части областей выпадут осадки.

Ожидается, что эта осень будет теплее за норму в течение всего сезона, передает 24 Канал.

Какая погода будет 15 сентября?

Над Украиной небо будут покрывать облака. Днем средняя температура воздуха составит 20 – 25 градусов. Прохладнее всего будет на Западе. Там столбик термометра будет показывать 16 – 21 градус тепла.

Ночью температура будет колебаться от 8 до 13 градусов, на побережье морей от 14 до 19 градусов тепла.

В восточных, северных и южных областях осадков не прогнозируют. А вот в западных областях пройдут умеренные дожди. На Закарпатье и в Карпатах ночью местами грозы.

Прогноз погоды для Киева и области

15 сентября температура по области ночью составит 8 – 13 градусов, днем 20 – 25 градусов. В Киеве ночью 11 – 13, днем 21 – 23 градуса. Осадков не будет.

Какая температура в областных центрах?

Киев +21...+23

Ужгород +19...+21

Львов +18...+20

Ивано-Франковск +18...+20

Тернополь +18...+20

Черновцы +19...+21

Хмельницкий +18...+20

Луцк +18...+20

Ровно +18...+20

Житомир +20...+22

Винница +20...+22

Одесса +22...+24

Николаев +22...+24

Херсон +22...+24

Симферополь +22...+24

Кропивницкий +22...+24

Черкассы +22...+24

Чернигов +22...+24

Сумы +22...+24

Полтава +22...+24

Днепр +23...+25

Запорожье +22...+24

Донецк +23...+25

Луганск +23...+25

Харьков +23...+25

Прогноз погоды на 15 сентября / Фото Укргидрометцентр

Какую погоду ожидать в дальнейшем?