Температура не выше 25, дожди в части регионов: какую погоду ожидать 15 сентября
- 15 сентября в Украине ожидается теплая погода с температурой днем от 20 до 25 градусов, на Западе до 21 градуса.
- В западных областях пройдут умеренные дожди, а ночью на Закарпатье и в Карпатах возможны грозы.
В понедельник, 15 сентября, на территории Украины будет теплая погода. В части областей выпадут осадки.
Ожидается, что эта осень будет теплее за норму в течение всего сезона, передает 24 Канал.
Какая погода будет 15 сентября?
Над Украиной небо будут покрывать облака. Днем средняя температура воздуха составит 20 – 25 градусов. Прохладнее всего будет на Западе. Там столбик термометра будет показывать 16 – 21 градус тепла.
Ночью температура будет колебаться от 8 до 13 градусов, на побережье морей от 14 до 19 градусов тепла.
В восточных, северных и южных областях осадков не прогнозируют. А вот в западных областях пройдут умеренные дожди. На Закарпатье и в Карпатах ночью местами грозы.
Прогноз погоды для Киева и области
15 сентября температура по области ночью составит 8 – 13 градусов, днем 20 – 25 градусов. В Киеве ночью 11 – 13, днем 21 – 23 градуса. Осадков не будет.
Какая температура в областных центрах?
- Киев +21...+23
- Ужгород +19...+21
- Львов +18...+20
- Ивано-Франковск +18...+20
- Тернополь +18...+20
- Черновцы +19...+21
- Хмельницкий +18...+20
- Луцк +18...+20
- Ровно +18...+20
- Житомир +20...+22
- Винница +20...+22
- Одесса +22...+24
- Николаев +22...+24
- Херсон +22...+24
- Симферополь +22...+24
- Кропивницкий +22...+24
- Черкассы +22...+24
- Чернигов +22...+24
- Сумы +22...+24
- Полтава +22...+24
- Днепр +23...+25
- Запорожье +22...+24
- Донецк +23...+25
- Луганск +23...+25
- Харьков +23...+25
Прогноз погоды на 15 сентября / Фото Укргидрометцентр
Какую погоду ожидать в дальнейшем?
- Синоптики прогнозируют, что сентябрь в Украине пройдет температурой и осадками близкими к климатической норме.
- Метеоролог Вера Балабух прогнозирует, что зимы в Украине станут еще теплее и короче, особенно во второй половине 21 века. Хотя сильные морозы и снегопады все еще возможны, их частота значительно уменьшится, а погода зимой все чаще будет напоминать весну или осень.
- Первые 6 месяцев 2025 года уже отметились аномально высокими температурами, войдя в тройку самых теплых за всю историю наблюдений.