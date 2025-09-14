Ожидается, что эта осень будет теплее за норму в течение всего сезона, передает 24 Канал.

Какая погода будет 15 сентября?

Над Украиной небо будут покрывать облака. Днем средняя температура воздуха составит 20 – 25 градусов. Прохладнее всего будет на Западе. Там столбик термометра будет показывать 16 – 21 градус тепла.

Ночью температура будет колебаться от 8 до 13 градусов, на побережье морей от 14 до 19 градусов тепла.

В восточных, северных и южных областях осадков не прогнозируют. А вот в западных областях пройдут умеренные дожди. На Закарпатье и в Карпатах ночью местами грозы.

Прогноз погоды для Киева и области

15 сентября температура по области ночью составит 8 – 13 градусов, днем 20 – 25 градусов. В Киеве ночью 11 – 13, днем 21 – 23 градуса. Осадков не будет.

Какая температура в областных центрах?

  • Киев +21...+23
  • Ужгород +19...+21
  • Львов +18...+20
  • Ивано-Франковск +18...+20
  • Тернополь +18...+20
  • Черновцы +19...+21
  • Хмельницкий +18...+20
  • Луцк +18...+20
  • Ровно +18...+20
  • Житомир +20...+22
  • Винница +20...+22
  • Одесса +22...+24
  • Николаев +22...+24
  • Херсон +22...+24
  • Симферополь +22...+24
  • Кропивницкий +22...+24
  • Черкассы +22...+24
  • Чернигов +22...+24
  • Сумы +22...+24
  • Полтава +22...+24
  • Днепр +23...+25
  • Запорожье +22...+24
  • Донецк +23...+25
  • Луганск +23...+25
  • Харьков +23...+25

прогноз погоды на 15 сентября

Прогноз погоды на 15 сентября / Фото Укргидрометцентр

Какую погоду ожидать в дальнейшем?

  • Синоптики прогнозируют, что сентябрь в Украине пройдет температурой и осадками близкими к климатической норме.
  • Метеоролог Вера Балабух прогнозирует, что зимы в Украине станут еще теплее и короче, особенно во второй половине 21 века. Хотя сильные морозы и снегопады все еще возможны, их частота значительно уменьшится, а погода зимой все чаще будет напоминать весну или осень.
  • Первые 6 месяцев 2025 года уже отметились аномально высокими температурами, войдя в тройку самых теплых за всю историю наблюдений.