Очікується, що ця осінь буде теплішою за норму протягом всього сезону, передає 24 Канал.
Яка погода буде 15 вересня?
Над Україною небо вкриватимуть хмари. Вдень середня температура повітря становитиме 20 – 25 градусів. Найпрохолодніше буде на Заході. Там стовпчик термометра показуватиме 16 – 21 градус тепла.
Уночі температура коливатиметься від 8 до 13 градусів, на узбережжі морів від 14 до 19 градусів тепла.
У східних, північних та південних областях опадів не прогнозують. А ось у західних областях пройдуть помірні дощі. На Закарпатті та в Карпатах вночі подекуди грози.
Прогноз погоди для Києва та області
15 вересня температура по області вночі становитиме 8 – 13 градусів, вдень 20 – 25 градусів. У Києві вночі 11 – 13, вдень 21 – 23 градуси. Опадів не буде.
Яка температура в обласних центрах?
- Київ +21...+23
- Ужгород +19...+21
- Львів +18...+20
- Івано-Франківськ +18...+20
- Тернопіль +18...+20
- Чернівці +19...+21
- Хмельницький +18...+20
- Луцьк +18...+20
- Рівне +18...+20
- Житомир +20...+22
- Вінниця +20...+22
- Одеса +22...+24
- Миколаїв +22...+24
- Херсон +22...+24
- Сімферополь +22...+24
- Кропивницький +22...+24
- Черкаси +22...+24
- Чернігів +22...+24
- Суми +22...+24
- Полтава +22...+24
- Дніпро +23...+25
- Запоріжжя +22...+24
- Донецьк +23...+25
- Луганськ +23...+25
- Харків +23...+25
Прогноз погоди на 15 вересня / Фото Укргідрометцентр
Яку погоду очікувати надалі?
Синоптики прогнозують, що вересень в Україні пройде температурою та опадами близькими до кліматичної норми.
Метеорологиня Віра Балабух прогнозує, що зими в Україні стануть ще теплішими та коротшими, особливо у другій половині 21 століття. Хоча сильні морози та снігопади все ще можливі, їхня частота значно зменшиться, а погода взимку все частіше нагадуватиме весну чи осінь.
Перші 6 місяців 2025 року вже відзначилися аномально високими температурами, увійшовши до трійки найтепліших за всю історію спостережень.