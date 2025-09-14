Очікується, що ця осінь буде теплішою за норму протягом всього сезону, передає 24 Канал.

Яка погода буде 15 вересня?

Над Україною небо вкриватимуть хмари. Вдень середня температура повітря становитиме 20 – 25 градусів. Найпрохолодніше буде на Заході. Там стовпчик термометра показуватиме 16 – 21 градус тепла.

Уночі температура коливатиметься від 8 до 13 градусів, на узбережжі морів від 14 до 19 градусів тепла.

У східних, північних та південних областях опадів не прогнозують. А ось у західних областях пройдуть помірні дощі. На Закарпатті та в Карпатах вночі подекуди грози.

Прогноз погоди для Києва та області

15 вересня температура по області вночі становитиме 8 – 13 градусів, вдень 20 – 25 градусів. У Києві вночі 11 – 13, вдень 21 – 23 градуси. Опадів не буде.

Яка температура в обласних центрах?

Київ +21...+23

Ужгород +19...+21

Львів +18...+20

Івано-Франківськ +18...+20

Тернопіль +18...+20

Чернівці +19...+21

Хмельницький +18...+20

Луцьк +18...+20

Рівне +18...+20

Житомир +20...+22

Вінниця +20...+22

Одеса +22...+24

Миколаїв +22...+24

Херсон +22...+24

Сімферополь +22...+24

Кропивницький +22...+24

Черкаси +22...+24

Чернігів +22...+24

Суми +22...+24

Полтава +22...+24

Дніпро +23...+25

Запоріжжя +22...+24

Донецьк +23...+25

Луганськ +23...+25

Харків +23...+25

Яку погоду очікувати надалі?