Кое-где ударит до -12, местами выпадут мокрый снег и дождь: прогноз погоды на 27 февраля
Погода в Украине в пятницу, 27 февраля, будет переменно облачной. Кое-где сохранятся ночные морозы. Хотя существенных осадков синоптики не прогнозируют, однако местами возможны мокрый снег и дождь.
Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Какой будет погода 27 февраля?
По данным Укргидрометцентра, существенных осадков по территории страны не будет, только в Крыму местами выпадет незначительный мокрый снег и дождь. В то же время в ночные и утренние часы в большинстве северных областей местами будет возникать туман.
На дорогах также будет возникать гололедица, за исключением южной части и Закапартии. Ветер будет юго-восточного направления, в восточных и южных регионах – северного, и будет двигаться со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.
Температура воздуха в ночное время будет колебаться от 2 до 8 градусов мороза, в Карпатах возможно снижение до 9 – 12 градусов мороза. В течение дня будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Выше будет на юге и крайнем западе.
Там синоптики прогнозируют от 2 до 8 градусов тепла.
Обратите внимание! С 26 февраля по 2 марта из-за потепления и таяния снега на реках бассейна Южного Буга и Ингула ожидается повышение уровня воды. В Кировоградской, Черкасской, Одесской и Николаевской областях объявлен желтый уровень опасности.
В Кропивницком возможно частичное подтопление прибрежных улицы – там действует оранжевый уровень.
Какая погода будет в областных центрах?
- Киев -1...+1;
- Ужгород +5...+7;
- Львов +5...+7;
- Ивано-Франковск +2...+4;
- Тернополь +1...+3;
- Черновцы +2...+4;
- Хмельницкий +1...+3;
- Луцк +5...+7;
- Ровно +2...+4;
- Житомир 0...+2;
- Винница +1...+3;
- Одесса +5...+7;
- Николаев +5...+7;
- Херсон +5...+7;
- Симферополь +5...+7;
- Кропивницкий +1...+3;
- Черкассы +1...+3;
- Чернигов 0...+2;
- Сумы 0...+2;
- Полтава +1...+3;
- Днепр +2...+4;
- Запорожье +5...+7;
- Донецк +1...+3;
- Луганск 0...+2;
- Харьков 0...+2.
Прогноз погоды в Украине на 27 февраля 2026 года / Карта Укргидрометцентра
Важно! Если не нашли свой город в перечне, проверьте прогноз здесь. 24 Канал постоянно обновляет прогноз не только областных центров, но и большинства районов.
Как изменится погода в ближайшие дни?
- В целом, по данным Укргидрометцентра, погода в Украине в течение марта 2026 года в основном будет теплой, температура воздуха ожидается в пределах нормы, а в части областей – даже ее превышать.
- В конце этой недели на минимум несколько градусов повысятся температурные показатели. В некоторых областях частичное потепление будет сопровождаться осадками в виде мокрого снега и дождя.