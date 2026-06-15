Погода в Украине на этой неделе будет переменчивой: где пригреет до +33, а кому ждать ливней

В ближайшую неделю погоду в Украине будут определять атмосферные фронты и циклоны из Центральной Европы. В связи с этим в большинстве областей ожидаются дожди различной интенсивности, местами с грозами, градом и шквальным ветром.

При этом температура воздуха будет колебаться без резких скачков в сторону жары или существенного похолодания. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича на Meteoprog.

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Какой будет погода на этой неделе?

В понедельник, 15 июня, дожди охватят большинство областей, местами они будут умеренными, возможны грозы и шквалы со скоростью от 15 до 20 метров в секунду. Существенных осадков не ожидается только днем в Крыму и Приазовье.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +11…+16 градусов, в западных областях будет +7…+12 градусов, днем ожидается +17…+22 градусов, в южной части столбики термометров будут показывать +22…+27 градусов.

Во вторник, 16 июня, в большинстве областей будут дожди с грозами, в отдельных пунктах возможен град и шквалы со скоростью от 15 до 20 метров в секунду. Ночью в южных и юго-западных областях пройдут небольшие дожди.

В ночное время температура воздуха составит +11…+16 градусов, в то же время в западных и северных областях прогнозируют +7…+12 градусов, днем +19…+24 градусов, в южной части и в Крыму повысится до +22…+27 градусов.

В среду, 17 июня, ночью дожди ожидаются только в восточных областях, днем незначительные осадки накроют центральные и северные регионы. Местами возможна гроза. На остальной территории существенных осадков синоптик пока не предвидит.

В ночные часы столбики термометров будут показывать +11…+16 градусов, в западных и северных областях будет +7…+12 градусов, днем температура поднимется до +20…+25 градусов, в южных и центральных областях +23…+28 градусов.

В четверг, 18 июня, ночью без существенных осадков, местами возможен слабый туман. Днем в западных, северных регионах и на крайнем востоке пройдут дожди в сопровождении гроз. Помимо вышеупомянутого, также возможен град и шквалы.

Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +12...+17 градусов, в течение дня она повысится и составит в пределах +22...+27 градусов, а в южной части и в Крыму местами будет до +30 градусов.

В пятницу, 19 июня, ночью дожди пройдут в северных и северо-восточных областях, днем небольшие осадки охватят большую часть территории страны, за исключением южной части. Местами возможны грозы и мелкий град.

Ночью температура воздуха составит +12…+18 градусов, днем будет ощутимо теплее из-за повышения до +23…+28 градусов, самые жаркие условия ожидаются в южных и западных областях – +27…+32 градусов.

Что будет с погодой в конце недели?

В субботу, 20 июня, в ночное время кратковременные дожди пройдут в юго-восточной части страны, а днем грозовые ливни накроют Левобережье страны. Также местами возможны град и шквалы до 22 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +12…+17 градусов, днем показатели вырастут и составят +23…+28 градусов. В то же время в южных и западных областях ожидается повышение до около +28…+33 градусов.

В воскресенье, 21 июня, только в восточной части ожидаются грозовые дожди, днем местами они будут значительными. Температура воздуха ночью составит +10...+16 градусов, днем – +23...+28 градусов, в восточных областях – +18...+23 градусов.

Кстати, напомним, что ранее Укргидрометцентр сообщал, что в течение 15 – 16 мая на большей части территории Украины ожидается несколько более прохладная погода. Но исключением останутся южные регионы.