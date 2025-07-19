Какой будет погода на следующей неделе: когда прекратятся дожди и будет сильная жара +37 градусов

В начале недели температура воздуха в Украине повысится. Кое-где будет сильная жара до +37 градусов. В части областей будут идти дожди и грозы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представительницу Укргидрометцентра Наталью Птуху в комментарии "Фактам".

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Какой будет погода на следующей неделе?

По прогнозу синоптиков, уже с 22 июля дожди будут покидать нашу территорию. На Севере и Западе во вторник локально возможны небольшие осадки и грозы, в среду – на Северо-Востоке.

Кстати, в эти дни температура воздуха снова повысится. Ночью ожидается +15 – +21 градус, а на Юге и Востоке +34 градуса. Днем будет +28 – +34 градуса.

На Юге, Востоке и местами в центральных областях с 22 июля местами ожидается сильная жара +35 – + 37 градусов. На Западе прохладнее, впрочем, тоже будет наблюдаться определенное повышение. Температура будет колебаться в пределах +24 – +30 градусов.

То есть видим, что температурный фон будет несколько выравниваться, начиная с понедельника-вторника,

– отметила Наталья Птуха.

Ближе к пятнице в Украине, кроме Юго-Востока, снова ожидаются кратковременные дожди и грозы. 24 июля без осадков в большинстве областей.

Изменение температуры не прогнозируют. На Юге и Востоке будет преобладать +35 – +37 градусов, а на остальной территории +28 – +30 градусов.

После 26 июля в Украине снова возможно небольшое снижение температуры на несколько градусов.

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Кстати, абсолютный максимум температуры воздуха, который фиксировали за всю историю метеонаблюдений в июле, в Украине достигал +33,4 – 39,6 градуса. На Юге, Востоке, а также Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой областях и в Крыму местами +40 – +41,6 градуса, в горных районах +27 – +37 градусов.

Абсолютный минимум температуры воздуха достигал +2 – +9. На юге Одесской, Херсонской области и в Крыму местами +10 – +13 градусов, на высокогорье Карпат от +2 до -1 градуса.

Интересно, что по предварительным прогнозам Укргидрометцентра, средняя месячная температура в июле 2025 года предполагается в пределах +21,6 – +26 градусов, только в Карпатах +17 – +19. Это на 2 – 2,5 градуса выше нормы.