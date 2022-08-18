В сентябре еще будет тепло: климатолог рассказала, когда в Украину придет похолодание

Лето никак не хочет покидать Украину, поэтому погода осенью будет теплой. В сентябре синоптики не прогнозируют осеннее похолодание.

Сентябрь порадует украинцев теплой погодой. По словам климатолога и сотрудницы Института геофизики имени Субботина НАН Украины Светланы Бойченко, так первый месяц осени компенсирует холодный май.

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В октябре будут дожди и сильные ветры

Начало сентября будет по-летнему теплым, температура в среднем +26...+27 градусов. Но потом начнется постепенное понижение, и к концу сентября небо затянут дождевые облака,

– рассказала Бойченко.

Почти весь октябрь в Украине будут падать дожди и дуть сильный ветер. Но после бабьего лета погода станет более комфортной.

Первые 2 недели октября столбики термометров будут держаться на отметке +18 градусов. Уже к концу месяца температура опустится до +7…+10 градусов. В западных и северных областях будет прохладнее, в южных – теплее.

Когда в Украине выпадет первый снег

Погода в ноябре будет холодной и мокрой. В середине месяца может выпасть мокрый снег и сразу растаять. По словам Бойченко, в большинстве регионов морозов не будет. Только в конце месяца столбики термометра покажут ниже нуля.

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Отметим, что начало сентября на Юге и Востоке будет жарким. В ряде областей температура воздуха прогреется до +34 градусов. Свежую и холодную погоду синоптики обещают только на Западе Украины.