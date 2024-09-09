Будут ли осенью затяжные ливни

В последние годы в Украине отмечается тенденция не только к повышению температуры, но и к росту засушливости. В отдельных регионах максимальная продолжительность бездождевых периодов даже может превышать 2 месяца.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух.

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По словам метеоролога, ожидается, что эта осень в Украине будет не только теплой, но и довольно засушливой, особенно в первой половине.

Эксперт отметила, что такие погодные условия в целом характерны для нашего государства. Кстати, нередко этот период еще называют "золотой осенью".

Однако в этом году эти процессы будут более интенсивными,

– отметила Вера Балабух.

Добавила, что касается ливней, такие прогнозы и предупреждения дают синоптики за 5 суток. Ведь спрогнозировать с такой заблаговременностью, когда, где и какие именно будут осадки в течение сезона на современном уровне науки невозможно.

Максимальная продолжительность бездождевого периода растет

Метеоролог отметила, что в последние годы в Украине отмечается тенденция не только к повышению температуры воздуха, но и к росту засушливости.

Растет максимальная продолжительность бездождевого периода, которая в отдельных регионах может уже достигать 2 месяцев и более,

– рассказала эксперт.

Вера Балабух добавила, поскольку это сопровождается аномально высокой температурой воздуха и почвы, то приводит не только к атмосферной, но и почвенной и гидрологической засухе. Растет продолжительность периода с чрезвычайной пожарной опасностью.

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