В Украине резко похолодает: где и какую самую низкую температуру прогнозируют

В начале недели в Украине пригрело кое-где даже до +21. Впрочем, в части областей температура снова опустится вниз. Более того, синоптики предупреждают, что уже скоро днем будет +8 градусов.

По прогнозу синоптиков, со среды, 26 апреля, в части областей снова похолодает. Где ожидать понижения температуры, рассказываем дальше.

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В каких областях значительно похолодает

Пока на Севере, Юге и Востоке днем большей частью до +18, а кое-где и +21, жители западных областей снова ощутят похолодание.

Так, по прогнозу синоптиков, температура воздуха опустится до +7...+10 градусов. Заметим, что это в два раза меньше, чем в понедельник. Ведь 24 апреля на Западе было до +19.

Кстати, понижение температуры ожидается и ночью четверга. В частности, до +3 градусов.

По прогнозу Укргидрометцентра, минимум до 29 апреля в части областей будут идти дожди. Также иногда возможны грозы. Поэтому если не любите мокнуть, не спешите прятать свои зонтики и следите за прогнозами погоды.

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Прогноз погоды на 26 апреля / Скриншот из Укргидрометцентра