Снег, дожди и шквалы, местами тепло до +9: прогноз погоды на 26 января
Погода в Украине в понедельник, 26 января, будет облачной и холодной. В некоторых областях задержатся значительные морозы. Местами ожидаются шквалы ветра.
На дорогах страны местами будет гололедица. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Какая погода будет 26 января?
В восточной, а ночью и на северо-восточной части и в большинстве западных областей осадков не предвидится. На территории остальных регионов ожидается незначительный снег, в южных, западных и некоторых центральных областях он будет с дождем.
В юго-западной части, в Черкасской и Кировоградской ночью и утром туман, в течение суток (днем и на Житомирщине, Киевской и Херсонской областях) гололед. На дорогах страны местами гололедица,
– говорится в сообщении.
Ветер будет двигаться юго-восточным направлением со скоростью от 7 до 12 метров в секунду, однако днем на Правобережье возможны порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду. В то же время в части областей сохранятся ощутимые морозы.
В восточной и северо-восточной частях страны температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах от 12 до 17 градусов мороза. В дневные часы на этой территории столбики термометров будут показывать от 7 до 12 градусов мороза.
В южных, западных и Винницкой областях ночью будет от 4 градусов мороза до 1 градусов тепла, днем будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. На Закарпатье, в Крыму и в Одесской области ночью будет от 0 до 5 градусов тепла.
В течение дня там ожидается от 4 до 9 градусов тепла. В других областях ночью температура воздуха составит от 5 до 10 градусов мороза, в дневные часы, согласно прогнозу, будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.
Какой будет погода в крупных городах?
- Киев -1...+1;
- Ужгород +6...+9;
- Львов 0...+2;
- Ивано-Франковск 0...+2;
- Тернополь 0...+2;
- Черновцы 0...+2;
- Хмельницкий 0...+2;
- Луцк 0...+2;
- Ровно 0...+2;
- Житомир 0...-2;
- Винница 0...+2;
- Одесса +5...+7;
- Николаев 0...+2;
- Херсон 0...+2;
- Симферополь +6...+8;
- Кропивницкий 0...-2;
- Черкассы 0...-2;
- Чернигов -8...-6;
- Сумы -10...-8;
- Полтава 0....-2;
- Днепр 0...-2;;
- Запорожье 0....+2;
- Донецк -10...-8;
- Луганск -13...-11;
- Харьков -10...-8.
Прогноз погоды в Украине на 26 января 2026 года / Карта Укргидрометцентра
Какую погоду ждать?
- Напомним, ранее сообщали, что в некоторых областях столбики термометров превысят отметку 0, там морозов в дневные часы не предусматривают вообще. В то же время кое-где холод до сих пор сохранится.
- В ближайшее время температура воздуха будет расти. Так в течение выходных и в начале недели будет разная погода, ведь атмосферное давление будет колебаться, а теплый воздух будет поступать с Черного моря.