Будут ли сильные ливни и грозы в последние дни июня

Первый месяц лета уже подходит к концу. Ожидается, что в последние дни июня в части областей Украины снова пройдут дожди.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Дожди и грозы в Украине

По прогнозу синоптиков, в пятницу, 27 июня, без осадков. Только днем в западных и северных областях ожидается кратковременный дождь, местами гроза.

В субботу, 28 июня, небольшие кратковременные дожди будут уже в большинстве областей. Также кое-где пройдут грозы. На Юго-Востоке будут умеренные, днем местами значительные дожди.

В воскресенье, 29 июня, ночью на Правобережье, днем в северных и большинстве центральных областей осадки не ожидаются. На остальной территории будут идти небольшие кратковременные дожди.

В ближайшие трое суток ветер преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров на секунду, ближайшей ночью на Востоке, днем 28 июня на Западе порывы 15 – 20 метров на секунду.

Ночью +11 – +16 градусов, днем +21 – +26 градусов, однако 28 июня снижение температуры днем до +19 – +24 градусов. На Юге и Закарпатье ночью +15 – +20 градусов, днем +25 – +30 градусов.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, 30 июня никакие осадки не ожидаются уже по всей Украине.

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Прогноз на 26 – 30 июня / Скриншоты из Укргидрометцентра

Погода на июль