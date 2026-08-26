Специалисты Укргидрометцентра представили короткую климатическую характеристику первого месяца осени.

Какая погода наблюдалась в сентябре?

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют о том, что средняя месячная температура в сентябре составляет +13…+17 градусов, а в южной части местами +18…+20 градусов. В горных районах средние показатели ниже – +9…+15 градусов.

Абсолютный максимум температуры воздуха в этом осеннем месяце фиксировался на уровне +30,7…+38,8 градуса. В горных районах, за исключением Черновицкой области, максимальные показатели достигали +24,3…+36 градусов.

Что касается самых низких температур, то абсолютный минимум температуры для месяца составил +1…–8,8 градуса. В Херсонской, Запорожской и Черновицкой областях местами столбики термометров опускались до 0…+1 градуса, а в Крыму – до +5,5 градуса.

Заморозки в воздухе отмечались во второй и третьей декадах; в Карпатах и местами в Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях – в первой декаде,

– привели данные синоптики.

Среднее количество осадков для сентября составляет 37 – 74 миллиметра. На юге страны местами выпадает 28 – 36 миллиметров, тогда как во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях – 77 – 108 миллиметров. Больше всего осадков обычно фиксируется в высокогорье Карпат, где их среднее количество составляет 126 – 130 миллиметров.

По предварительным прогнозам синоптиков, в этом году в сентябре в среднем температура воздуха и количество осадков ожидаются близкими к климатической норме. В частности, средние показатели термометров составят +11…+18 градусов