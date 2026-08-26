Фахівці Укргідрометцентру надали коротку кліматичну характеристику першого місяця осені.

Яку погоду фіксували у вересні?

Роки спостереження свідчать про те, що середня місячна температура у вересні становить +13…+17 градусів, а у південній частині місцями +18…+20 градусів. У гірських районах середні показники нижчі – +9…+15 градусів.

Абсолютний максимум температури повітря цього осіннього місяця фіксували на рівні +30,7…+38,8 градуса. У гірських районах, за винятком Чернівецької області, максимальні показники сягали +24,3…+36 градусів.

Щодо найнижчих температур, то абсолютний мінімум температури для місяця становив +1… -8,8 градуса. У Херсонській, Запорізькій та Чернівецькій областях місцями стовпчики термометрів опускалися до 0…+1 градуса, а в Криму – до +5,5 градуса.

Заморозки в повітрі відмічено у другій та третій декадах; в Карпатах та місцями у Чернігівській, Сумській, Черкаській і Кіровоградській областях – в першій декаді,

– навели дані синоптики.

Середня для вересня кількість опадів становить 37 – 74 міліметри. На Півдні країни місцями випадає 28 – 36 міліметрів, тоді як у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях – 77 – 108 міліметрів. Найбільше опадів зазвичай фіксують на високогір'ї Карпат, де їхня середня кількість становить 126 – 130 міліметрів.

За попередніми прогнозами синоптиків, цього року у вересні в середньому температура повітря та кількість опадів очікуються близькими до кліматичної норми. Зокрема, середні показники термометрів становитимуть +11…+18 градусів