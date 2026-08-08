Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

Какой прогноз погоды?

По прогнозу синоптиков, в воскресенье, 9 августа, в большинстве северных и центральных областей ночью местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Днем такие же осадки будут идти на востоке и юго-востоке страны.

Следующая неделя начнется с погоды без осадков. А вот 11 августа локальные грозовые дожди возможны в западных и северных областях.

Ночи в этот период будут несколько холоднее, чем во время последней волны жары. Температура воздуха составит +12...+18 градусов, а на юге и юго-востоке – +16...+22 градуса.

В дневные часы температура будет колебаться в пределах +22...+28 градусов. При этом на юге и востоке воздух прогреется до +27...+33 градусов.

11 августа тепло до +33 градусов распространится и на другие регионы, однако в большинстве западных областей будет прохладнее.

Напомним, в настоящее время на погоду в Украине влияет атмосферный фронт, который несколько изменит воздушную массу. Воздух будет более свежим даже во время следующего антициклона, который принесет больше солнечных прояснений.