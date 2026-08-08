Про це свідчить прогноз Укргідрометцентру.

Який прогноз погоди?

За прогнозом синоптиків, у неділю, 9 серпня, у більшості північних та центральних областей вночі місцями очікуються короткочасні дощі та грози. Вдень такі ж опади йтимуть на сході та південному сході країни.

Наступний тиждень розпочнеться погоди без опадів. А ось 11 серпня локальні грозові дощі можливі у західних та північних областях.

Ночі у цей період будуть дещо холоднішими, ніж під час останньої хвилі спеки. Температура повітря становитиме +12...+18 градусів, а на півдні та південному сході – +16...+22 градуси.

У денні години температура коливатиметься в межах +22...+28 градусів. Водночас на півдні та сході повітря прогріється до +27...+33 градусів.

11 серпня тепло до +33 градусів пошириться й на інші регіони, однак у більшості західних областей буде прохолодніше.

Нагадаємо, наразі на погоду в Україні впливає атмосферний фронт, який дещо змінить повітряну масу. Повітря буде свіжішим навіть під час наступного антициклону, що принесе більше сонячних прояснень.