Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Жара постепенно отступает

По прогнозу синоптиков, 6 августа в большинстве областей будет сухая погода.

На следующий день кратковременные дожди с грозами прогнозируются в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях. Именно в этих регионах будет ощущаться влияние холодного атмосферного фронта.

В субботу, 8 августа, кратковременные грозовые дожди охватят большую часть страны. Днем в некоторых районах возможны сильные дожди, град и шквалы со скоростью 15 – 20 метров в секунду.

В ночные часы температура воздуха будет колебаться в пределах +17…+25 градусов. Днем сохранится сильная жара – +35...+38 градусов.

В то же время 7 августа в западных областях, а также в Житомирской и Винницкой областях температура начнет снижаться. Похолодание на 4–6 градусов на следующий день распространится на все области, за исключением юго-востока.

Напомним, к Украине приближается активный холодный атмосферный фронт. Из-за понижения атмосферного давления и увеличения облачности после сильной жары в некоторых регионах возможна непогода.