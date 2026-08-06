Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

Спека поступово відступає

За прогнозом синоптиків, 6 серпня у більшості областей буде суха погода.

Наступного дня короткочасні дощі з грозами прогнозують у західних, північних, Вінницькій і Черкаській областях. Саме в цих регіонах відчуватиметься вплив холодного атмосферного фронту.

У суботу, 8 серпня, короткочасні грозові дощі охоплять більшу частину країни. Вдень у деяких районах можливі значні дощі, град і шквали 15 – 20 метрів за секунду.

У нічні години температура повітря коливатиметься в межах +17…+25 градусів. Удень збережеться сильна спека – +35...+38 градусів.

Водночас 7 серпня у західних областях, а також на Житомирщині та Вінниччині температура почне знижуватися. Похолодання на 4 – 6 градусів наступного дня пошириться на усі області, за винятком південного сходу.

Нагадаємо, до України наближається активний холодний атмосферний фронт. Через зниження атмосферного тиску та збільшення хмарності після сильної спеки у деяких регіонах можлива негода.