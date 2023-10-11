В Украину возвращается тепло: прогноз погоды на 12 октября
Погода в Украине в четверг, 12 октября, будет теплой во многих регионах. В нескольких областях возможны небольшие осадки.
В этот четверг ветер будет юго-западным. Его скорость будет составлять 7 – 12 метров в секунду. Возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду. В Украине ожидается переменная облачность.
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Какая будет погода 12 октября
В северных и северо-западных областях днем возможны местами небольшие дожди. Речь идет о Сумщине, Черниговщине, Житомирщине, Волынщине, Ровенщине. На остальной территории Украины осадки днем не ожидаются.
В четверг погода будет теплее, чем в среду. На Западе столбики термометров днем будут показывать +18…+23. На Севера и в Центре дневная температура составит +18…+21. На Юге будет +17…+21. Прохладнее всего будет на Востоке. Там ожидается +13…+18.
Предупреждение от синоптиков
В Укргидрометцентре предупредили жителей Украины об опасных метеорологических явлениях ночью 12 октября. На Востоке возможны сильные заморозки в воздухе 0...-5, из-за чего там объявили II уровень опасности (оранжевый). На Полтавщине, Херсонщине, Днепропетровщине и Запорожской области объявили I уровень опасности (желтый), потому что там возможны заморозки на поверхности почвы 0…-5.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях / Карта Укргидрометцентра
Температура в областных центрах
- Киев +19...+21
- Ужгород +18...+20
- Львов +20...+22
- Ивано-Франковск +21...+23
- Тернополь +21...+23
- Черновцы +21...+23
- Хмельницкий +20...+22
- Луцк +20...+22
- Ровно +20...+22
- Житомир +19...+21
- Винница +18...+20
- Одесса 19+...+21
- Николаев +19...+21
- Херсон +17...+19
- Симферополь +18...+20
- Кропивницкий +19...+21
- Черкассы +18...+20
- Чернигов +18...+20
- Сумы +16...+18
- Полтава +17...+19
- Днепр +17...+19
- Запорожье +15...+17
- Донецк +13...+15
- Луганск +13...+15
- Харьков +12...+14
Прогноз погоды в Украине на 12 октября / Карта Укргидрометцентра