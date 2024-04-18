В каких регионах ожидать дождь: прогноз погоды в Украине на 19 апреля
Источник:Укргидрометцентр
Синоптики предупредили о том, что в некоторых областях Украины ожидается небольшой дождь. А кое-где снова будет идти снег.
Синоптики прогнозируют, что в пятницу, 19 апреля, в Украине будет царить облачная погода. Кроме этого, ожидать теплую температуру воздуха тоже не стоит. Поэтому, если вы собираетесь выходить из дома, захватите с собой зонтики.
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Какой будет погода в Украине
По данным синоптиков, в Украине, кроме юго-восточной части и крайнего запада, небольшой, ночью в большинстве северных областей умеренный дождь.
Как они отмечают, ветер преимущественно западный, 7 – 12 метров в секунду, днем в северо-восточной части местами порывы 15 – 20 метров в секунду.
Температура ночью 2 – 7 тепла (в западных областях на поверхности почвы заморозки 0 – 5 градусов, на Закарпатье сильные заморозки 0 – 3 градусов), днем 8 – 13 тепла. А вот на востоке и юго-востоке страны ночью 7 – 12 тепла, днем 14 – 19 градусов.
В Карпатах небольшой снег, температура ночью 3 – 8 градусов мороза, днем около 0 градусов.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев – +9...+11
- Ужгород – +10...+12
- Львов – +9...+11
- Ивано-Франковск – +9...+11
- Тернополь – +8...+10
- Черновцы – +9...+11
- Хмельницкий – +9...+11
- Луцк – +10...+12
- Ровно – +9...+11
- Житомир – +8...+10
- Винница – +10...+12
- Одесса – +14...+16
- Николаев – +14...+16
- Херсон – +15...+17
- Симферополь – +16...+18
- Кропивницкий – +11...+13
- Черкассы – +11...+13
- Чернигов – +10...+12
- Сумы – +9...+11
- Полтава – +11...+13
- Днепр – +14...+16
- Запорожье – +15...+17
- Донецк – +14...+16
- Луганск – +14...+16
- Харьков – +14..+16
Прогноз погоды на 19 апреля / Укргидрометцентр
Какой будет погода в Киевской области
В Укргидрометцентре сообщили, что 19 апреля в Киевской области ожидается облачная погода. Ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер западный, 7 – 12 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью будет достигать 2 – 7 тепла, днем 8 – 13 градусов.
В Киеве ночью 4 – 6 тепла, днем около 10 градусов тепла.