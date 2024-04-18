В каких регионах ожидать дождь: прогноз погоды в Украине на 19 апреля

Синоптики предупредили о том, что в некоторых областях Украины ожидается небольшой дождь. А кое-где снова будет идти снег.

Синоптики прогнозируют, что в пятницу, 19 апреля, в Украине будет царить облачная погода. Кроме этого, ожидать теплую температуру воздуха тоже не стоит. Поэтому, если вы собираетесь выходить из дома, захватите с собой зонтики.

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Какой будет погода в Украине

По данным синоптиков, в Украине, кроме юго-восточной части и крайнего запада, небольшой, ночью в большинстве северных областей умеренный дождь.

Как они отмечают, ветер преимущественно западный, 7 – 12 метров в секунду, днем в северо-восточной части местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью 2 – 7 тепла (в западных областях на поверхности почвы заморозки 0 – 5 градусов, на Закарпатье сильные заморозки 0 – 3 градусов), днем 8 – 13 тепла. А вот на востоке и юго-востоке страны ночью 7 – 12 тепла, днем 14 – 19 градусов.

В Карпатах небольшой снег, температура ночью 3 – 8 градусов мороза, днем около 0 градусов.

Какой будет погода в областных центрах

Киев – +9...+11

Ужгород – +10...+12

Львов – +9...+11

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь – +8...+10

Черновцы – +9...+11

Хмельницкий – +9...+11

Луцк – +10...+12

Ровно – +9...+11

Житомир – +8...+10

Винница – +10...+12

Одесса – +14...+16

Николаев – +14...+16

Херсон – +15...+17

Симферополь – +16...+18

Кропивницкий – +11...+13

Черкассы – +11...+13

Чернигов – +10...+12

Сумы – +9...+11

Полтава – +11...+13

Днепр – +14...+16

Запорожье – +15...+17

Донецк – +14...+16

Луганск – +14...+16

Харьков – +14..+16



Прогноз погоды на 19 апреля / Укргидрометцентр

Какой будет погода в Киевской области

В Укргидрометцентре сообщили, что 19 апреля в Киевской области ожидается облачная погода. Ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер западный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью будет достигать 2 – 7 тепла, днем 8 – 13 градусов.

В Киеве ночью 4 – 6 тепла, днем около 10 градусов тепла.