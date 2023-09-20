Несколько областей посетят дожди с грозами: прогноз погоды в Украине на 21 сентября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в четверг, 21 сентября, будет преимущественно сухой и теплой в большей части Украины. Лишь в некоторых областях ожидаются небольшие осадки.
В четверг ветер ожидается юго-восточный со скоростью 5 – 10 метров в секунду. 21 сентября по всей Украине может быть переменная облачность.
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В каких регионах будет дождь
В Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях днем возможны кратковременные дожди с грозами. На остальной территории Украины осадки в течение дня не ожидаются. На южном Западе и Севере утром возможны туманы.
Дневная температура на Западе, Севере и в Центре составит +24…+26. На Востоке столбики термометров будут показывать +23…+25. На Юге будет +24…+27.
Погода в областных центрах
- Киев +23...+25
- Ужгород +25...+27
- Львов +24...+26
- Ивано-Франковск +24...+26
- Тернополь +23...+25
- Черновцы +24...+26
- Хмельницкий +23...+25
- Луцк +24...+26
- Ровно +24...+26
- Житомир +24...+26
- Винница +24...+26
- Одесса +23...+25
- Николаев +25...+27
- Херсон +24...+26
- Симферополь +24...+26
- Кропивницкий +25...+27
- Черкассы +24...+26
- Чернигов +24...+26
- Сумы +24...+26
- Полтава +24...+26
- Днепр +24...+26
- Запорожье +24...+26
- Донецк +23...+25
- Луганск +23...+25
- Харьков +24...+26
Прогноз погоды в Украине на 21 сентября. / Карта Укргидрометцентра