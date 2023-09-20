Несколько областей посетят дожди с грозами: прогноз погоды в Украине на 21 сентября

20 сентября 2023, 14:40
Читати новину українською

Источник:

Укргидрометцентр

Погода в четверг, 21 сентября, будет преимущественно сухой и теплой в большей части Украины. Лишь в некоторых областях ожидаются небольшие осадки.

В четверг ветер ожидается юго-восточный со скоростью 5 – 10 метров в секунду. 21 сентября по всей Украине может быть переменная облачность.

Читайте также Пригреет до +30: когда в Украине снова будет потепление, синоптик назвал дату

В каких регионах будет дождь

В Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях днем возможны кратковременные дожди с грозами. На остальной территории Украины осадки в течение дня не ожидаются. На южном Западе и Севере утром возможны туманы.

Дневная температура на Западе, Севере и в Центре составит +24…+26. На Востоке столбики термометров будут показывать +23…+25. На Юге будет +24…+27.

Погода в областных центрах

  • Киев +23...+25
  • Ужгород +25...+27
  • Львов +24...+26
  • Ивано-Франковск +24...+26
  • Тернополь +23...+25
  • Черновцы +24...+26
  • Хмельницкий +23...+25
  • Луцк +24...+26
  • Ровно +24...+26
  • Житомир +24...+26
  • Винница +24...+26
  • Одесса +23...+25
  • Николаев +25...+27
  • Херсон +24...+26
  • Симферополь +24...+26
  • Кропивницкий +25...+27
  • Черкассы +24...+26
  • Чернигов +24...+26
  • Сумы +24...+26
  • Полтава +24...+26
  • Днепр +24...+26
  • Запорожье +24...+26
  • Донецк +23...+25
  • Луганск +23...+25
  • Харьков +24...+26


Прогноз погоды в Украине на 21 сентября. / Карта Укргидрометцентра

Автор: Петро Залива