Мокрый снег, дожди и метели: какой будет погода в Украине 22 декабря
Источник:Укргидрометцентр
В пятницу, 22 декабря, в Украине прогнозируют осадки на всей территории. В большинстве областей будет дождь с мокрым снегом, а на Западе обещают снегопады и даже метели.
Синоптики также объявили штормовое предупреждение из-за обильных осадков в западных областях. Порывы ветра местами будут достигать 25 метров в секунду.
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Прогноз погоды в Украине на 22 декабря
В пятницу осадки пройдут в каждом уголке нашей страны. Так, на Юге и Востоке синоптики прогнозируют дожди, которые будут идти днем. В северных и центральных областях обещают мокрый снег с дождем.
На Западе синоптики также прогнозируют дожди с мокрым снегом. На Закарпатье и Прикарпатье также иногда будет гололедица. Кроме того, в западных областях было объявлено штормовое предупреждение.
Так, в течение суток 22 декабря на Западе порывы ветра будут достигать 17 – 22 метров в секунду, а во Львовской и Ивано-Франковской – до 25 метров в секунду. Синоптики также предупреждают, что на Закарпатье и в Карпатах будут сильные осадки, а на высокогорье Карпат – сильный снег, порывы ветра до 25 – 30 метров в секунду и метели (II уровень опасности, оранжевый).
Из-за снегопадов и метели, на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность.
Предупреждение о непогоде и снеголавинной опасности / Карта Укргидрометцентра
В общем, ночью сильных морозов не будет. Столбики термометров опустятся максимум до -1 градуса. Днем на территории Украины будет тепло – до +9 градусов.
Какая будет погода в столице
В Киеве и области в пятницу, 22 декабря, облачно. Днем прогнозируется мокрый снег и дождь. Ветер будет преимущественно юго-западный, до 7 – 12 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью и днем от 1 мороза до 4 градусов тепла. В Киеве будет без морозов – от +1 до +3 градусов.
Температура в областных центрах
- Киев +1...+3;
- Ужгород +2...+4;
- Львов +3...+5;
- Ивано-Франковск +3...+5;
- Тернополь +2...+4;
- Черновцы +2...+4;
- Хмельницкий +2...+4;
- Луцк +2...+4;
- Ровно +2...+4;
- Житомир +2...+4;
- Винница +2...+4;
- Одесса +4...+6;
- Николаев +5...+7;
- Херсон +6...+8;
- Симферополь +7...+9;
- Кропивницкий +3...+5;
- Черкассы +2...+4;
- Чернигов +1...+3;
- Суммы 0...+2;
- Полтава +2...+4;
- Днепр +3...+5;
- Запорожье +6...+8;
- Донецк +6...+8;
- Луганск +6...+8;
- Харьков +4...+6.
Точный прогноз погоды в Украине 22 декабря / Карта Укргидрометцентр