Потепление до +20 и без дождей: прогноз погоды на 23 апреля

22 апреля 2024, 14:38
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Источник:

Укргидрометцентр

Погода в Украине во вторник, 23 апреля, принесет незначительное потепление. Хотя ночью ожидаются заморозки в некоторых областях, однако днем столбики термометров поднимутся до +20 градусов.

Осадков синоптики не прогнозируют, однако и солнышко пока что не спешит выглядывать из-за облаков. Так, во вторник, 23 апреля, будет облачно с прояснениями, а местами – туман.

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Какой будет погода 23 апреля

Во вторник, 23 апреля, погода будет облачной с прояснениями. Днем осадков не прогнозируют, однако ночью местами может быть небольшой дождь. Также на юге и юго-западе страны местами будет наблюдаться утренний туман.

Ночи снова будут прохладными – столбики термометров не поднимутся выше +8 градусов, а в западных областях – от +1 до +6 градусов. Также ночью на поверхности почвы возможны заморозки от 0 до -3 градусов. Из-за ночного похолодания в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ровенской и Волынских областях объявили І уровень опасности.


Предупреждение о заморозках / Карта Укргидрометцентра

Днем столбики термометров начнут подниматься. Прохладнее будет на Западе и Севере, где столбики термометров не покажут более +15 градусов. В центральных, восточных и северных областях будет несколько теплее. Там температура будет колебаться от +17 до +20 градусов тепла.

Ветер прогнозируют переменный, но не сильный – от 3 до 8 метров в секунду.

Какой будет температура в разных городах Украины

  • Киев – +13...+15,
  • Ужгород – +17...+19,
  • Львов – +12...+14,
  • Ивано-Франковск – +12...+14,
  • Тернополь – +12...+14,
  • Черновцы – +12...+14,
  • Хмельницкий – +13...+15,
  • Луцк – +11...+13,
  • Ровно – +12...+14,
  • Житомир – +12...+14,
  • Винница – +14...+16,
  • Одесса – +14...+16,
  • Николаев – +17...+19,
  • Херсон – +18...+20,
  • Симферополь – +18...+20,
  • Кропивницкий – +15...+17,
  • Черкассы – +15...+17,
  • Чернигов – +13...+15,
  • Сумы – +13...+15,
  • Полтава – +14...+16,
  • Днепр – +15...+17,
  • Запорожье – +18...+20,
  • Донецк – +17...+19,
  • Луганск – +17...+19,
  • Харьков – +17...+19.


Погода в Украине 23 апреля / Карта Укргидрометцентра

Автор: Анжеліка Байбак