Потепление до +20 и без дождей: прогноз погоды на 23 апреля

Погода в Украине во вторник, 23 апреля, принесет незначительное потепление. Хотя ночью ожидаются заморозки в некоторых областях, однако днем столбики термометров поднимутся до +20 градусов.

Осадков синоптики не прогнозируют, однако и солнышко пока что не спешит выглядывать из-за облаков. Так, во вторник, 23 апреля, будет облачно с прояснениями, а местами – туман.

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Какой будет погода 23 апреля

Во вторник, 23 апреля, погода будет облачной с прояснениями. Днем осадков не прогнозируют, однако ночью местами может быть небольшой дождь. Также на юге и юго-западе страны местами будет наблюдаться утренний туман.

Ночи снова будут прохладными – столбики термометров не поднимутся выше +8 градусов, а в западных областях – от +1 до +6 градусов. Также ночью на поверхности почвы возможны заморозки от 0 до -3 градусов. Из-за ночного похолодания в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ровенской и Волынских областях объявили І уровень опасности.



Предупреждение о заморозках / Карта Укргидрометцентра

Днем столбики термометров начнут подниматься. Прохладнее будет на Западе и Севере, где столбики термометров не покажут более +15 градусов. В центральных, восточных и северных областях будет несколько теплее. Там температура будет колебаться от +17 до +20 градусов тепла.

Ветер прогнозируют переменный, но не сильный – от 3 до 8 метров в секунду.

Какой будет температура в разных городах Украины

Киев – +13...+15,

Ужгород – +17...+19,

Львов – +12...+14,

Ивано-Франковск – +12...+14,

Тернополь – +12...+14,

Черновцы – +12...+14,

Хмельницкий – +13...+15,

Луцк – +11...+13,

Ровно – +12...+14,

Житомир – +12...+14,

Винница – +14...+16,

Одесса – +14...+16,

Николаев – +17...+19,

Херсон – +18...+20,

Симферополь – +18...+20,

Кропивницкий – +15...+17,

Черкассы – +15...+17,

Чернигов – +13...+15,

Сумы – +13...+15,

Полтава – +14...+16,

Днепр – +15...+17,

Запорожье – +18...+20,

Донецк – +17...+19,

Луганск – +17...+19,

Харьков – +17...+19.



Погода в Украине 23 апреля / Карта Укргидрометцентра