III уровень опасности на Севере и отсутствие осадков: прогноз погоды в Украине на 24 января
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине во вторник, 24 января, будет облачной, однако в некоторых регионах ожидаются прояснения. Также синоптики предупреждают людей об опасных гидрологических явлениях на Севере и Северо-Западе нашего государства.
Вся эта неделя будет морозной, кроме того, следует опасаться опасных стихийных явлений, которые, в частности, будут во вторник, 24 января, в определенных областях. На всей территории метеорологи осадков не прогнозируют.
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Какая будет погода по регионам
Собственно, наиболее осторожными следует быть жителям Севера и Северного Запада нашего государства – речь идет о Волынской, Ровненской, Житомирской, Черниговской, Сумской и частично Киевской, Тернопольской и Хмельницкой областей. Именно на этих территориях возможно повышение уровня воды:
- от 23 до 26 января на участке Верхнего Днепра в пределах Украины – что в Черниговском районе Черниговской области – будет содержаться значительное затопление поймы; метеорологи предупреждают также о II уровне опасности и нарушении транспортного сообщения с отдельными приречными селами вдоль Верхнего Днепра и затоплении жилых домов ряда сел в этом регионе;
- в этот же промежуток времени на участке Десны Новгород-Северский – Макошино будет постепенное повышение уровней воды от 2 до 8 сантиметров в сутки; ожидается увеличение затопления поймы и нарушение транспортного сообщения с населенными пунктами вдоль Десны; в то же время на притоке Снов будет содержаться превышение опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения в Корюковском районе Черниговской области – это II уровень опасности;
- а вот с 24 по 26 января на таких реках, как Припять, Выжовка и Стоход в пределах Волынской области продолжится подъем уровней воды с интенсивностью от 1 до 5 сантиметров в сутки. Возможно, определенные приусадебные участки и сельскохозяйственные угодья будут затоплены в приречных селах Камень-Каширского и Ковельского районов – это І уровень опасности.
Предупреждение об опасности 24 января / Карта Укргидрометцентра
Кроме того, на Западе, Юге и в Центре нашего государства осадков не ожидается. Температура обещает быть плюсовой, в то время, когда на Востоке отметки термометров несущественно опустятся ниже нуля.
В городе Киеве будет облачно, но прояснениями, ветер будет дуть северо-восточный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.
Погода по городам
- Киев – 0...+2
- Ужгород – +6...+8
- Львов – +2...+4
- Ивано-Франковск – +1...+3
- Тернополь – +1...+3
- Черновцы – +1...+3
- Хмельницкий – +1...+3
- Луцк – +2...+4
- Ровно – +1...+3
- Житомир – +1...+3
- Винница – +2...+4
- Одесса – +1...+3
- Николаев – +2...+4
- Херсон – +2...+4
- Симферополь – +5...+7
- Кропивницкий – +1...+3
- Черкассы – +1...+3
- Чернигов – +1...+3
- Сумы – +1...+3
- Полтава – +1...+3
- Днепр – +1...+3
- Запорожье – +1...+3
- Донецк – -4...-2
- Луганск – -1...+1
- Харьков – 0...+2