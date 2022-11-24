Опасность из-за густого тумана, гололед и дожди: прогноз погоды в Украине на 25 ноября
Источник:Укргидрометцентр
Пятница 25 ноября в Украине будет облачно. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в стране в этот день.
Густой туман накроет Украину ночью и утром в северных, центральных и южных областях. Поэтому значительно повышается уровень опасности в этих регионах.
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Какая будет погода в Украине
Весь день погода будет облачной. Ночью в Черниговской, Сумской и Карпатах прогнозируют дождь со снегом.
В центральных, южных, большинстве северных областей, на Закарпатье и Прикарпатье прогнозируют дожди. На остальных территориях существенных осадков быть не должно.
Жителей западных и северных областей предупреждают об гололеде на дорогах. Кроме того, синоптики объявили желтый уровень опасности ночью и утром в северных, центральных и южных областях из-за густого тумана.
Желтый уровень опасности в регионах, где будет туман / Карта Укргидрометцентра
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Погода в городах страны 25 ноября.
- Киев – +1…+3
- Ужгород – +2...+4
- Львов – -1...+1
- Ивано-Франковск – -1...+1
- Тернополь – -2...+0
- Черновцы – -1...+1
- Хмельницкий – -1...+1
- Луцк – -3...-1
- Ровно – -3...-1
- Житомир – 0...+2
- Винница – +1...+3
- Одесса – +6...+8
- Николаев – +7...+9
- Херсон – +8...+10
- Кропивницкий – +7…+9
- Черкассы – +3…+5
- Чернигов – +0…+2
- Суммы – 0...+2
- Полтава – +3...+5
- Днепр – +4...+8
- Запорожье – +8…+10
- Донецк – +6…+8
- Луганск – +5...+7
- Харьков – +5...+7
- Симферополь – +12…+14
Прогноз погоды в Украине на 24 ноября / Карта Укргидрометцентра