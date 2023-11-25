Почти всю Украину накроют дожди и снег: прогноз погоды на 26 ноября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в воскресенье, 26 ноября, будет прохладной. Во многих областях ожидаются осадки.
В это воскресенье в нашей стране ожидаются сложные погодные условия. Порывы ветра будут кое-где достигать 15 – 22 метров в секунду, а в Одесской и Николаевской областях – до 28 – 30 метров в секунду.
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Где ожидаются осадки
На Западе почти во всех областях, кроме Закарпатья, возможен небольшой снег днем и ночью. На Севере днем ожидается снег. На Востоке возможны сильные дожди и мокрый снег. В Центре ночью ожидается умеренный снег, а днем – сильный снег, местами с дождями. На Юге днем и ночью возможен сильный мокрый снег и дождь. Также синоптики предупредили об гололедице на дорогах.
Ночью на Западе похолодает до -1...-3, а днем столбики термометров будут показывать -3...-1. Такая же температура ожидается на Севере кроме Киевщины, где будет днем и ночью 0…-2. На Востоке ночная температура будет составлять 0…+2, а дневная +10…+12. В Центре ночью столбики термометров покажут -1…-3, а днем там будет 0…+2. На Юге будет немного теплее. В Одесской и Николаевской областях ночью и днем ожидается +1…-1 и +1…+3 соответственно. В Херсонской области ночная температура составит +6…+4, а дневная +10…+12. В Крыму ночью будет +11…+9, а днем до +13…+15.
Температура в областных центрах
- Киев 0…-2
- Ужгород 0…-2
- Львов -3…-1
- Ивано-Франковск -3…-1
- Тернополь -3…-1
- Черновцы -3…-1
- Хмельницкий -3…-1
- Луцк -3…-1
- Ровно -3…-1
- Житомир -3…-1
- Винница -3…-1
- Одесса +1…+3
- Николаев +1…+3
- Херсон +10…+12
- Симферополь +13…+15
- Кропивницкий -1…+1
- Черкассы 0…+2
- Чернигов -3…-1
- Суммы -3…-1
- Полтава 0…+2
- Днепр -1…+1
- Запорожье +11…+13
- Донецк +11..+13.
- Луганск +10…+12
- Харьков +8…+10