Украину накроют дожди и заметет снегом: прогноз погоды на 29 ноября

28 ноября 2023, 15:27
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Источник:

Укргидрометцентр

Погода в Украине в среду, 29 ноября, будет прохладной и влажной. Во многих регионах ожидаются сильные осадки.

В среду ожидается ухудшение погодных условий. Ветер будет юго-восточным с переходом на юго-западное направление. Его скорость составит 5 – 10 метров в секунду с порывами до 15 – 20 метров в секунду (а на Юге возможны порывы до 25 метров в секунду).

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Какой будет погода 29 ноября

На Западе ожидается умеренный (а ночью местами значительный) снег и местами вьюги. Также будет снег на Севере, в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Харьковской областях. Кроме этого там возможны дожди, налипание мокрого снега и гололедица. На остальной территории пройдут умеренные (местами значительные) дожди. На дорогах в Украине возможна гололедица.

Дневная и ночная температуры на Западе в среднем будут -4…-2. На Севере днем и ночью будет +1…-1. На Востоке ночью столбики термометров будут показывать в +1…-1, а днем там воздух прогреется до +4…+7. В Центре тоже будет немного теплее. Там ночью ожидается +4…+2, а днем +4…+6. На Юге ночью будет +5…+3, а дневная температура составит +7…+9.

Какой будет погода на Киевщине

В Киевской области будет снег и дождь, а также гололедица. Ночью и утром ожидаются сильные осадки, а также местами налипание мокрого снега. Из-за опасных погодных условий на Киевщине объявлен I (желтый) уровень опасности.

В области в течение суток температура составит -3…+2. В Киеве ночью и днем будет 0…-2.

Температура в областных центрах

  • Киев 0…+2
  • Ужгород 0…-2
  • Львов -4…-2
  • Ивано-Франковск -4…-2
  • Тернополь -4…-2
  • Черновцы -3…-1
  • Хмельницкий -4…-2
  • Луцк -4…-2
  • Ровно -4…-2
  • Житомир 0…-2
  • Винница 0…+2
  • Одесса +6…+8
  • Николаев +7…+9
  • Херсон +8…+10
  • Симферополь +7…+9
  • Кропивницкий +4…+6
  • Черкассы +4…+6
  • Чернигов -1…+1
  • Суммы -1…+1
  • Полтава +2…+4
  • Днепр +7…+9
  • Запорожье +7…+9
  • Донецк +6…+8
  • Луганск +5…+7
  • Харьков +4…+6

Погода в Украине 29 ноября / Карта Укргидрометцентра

Автор: Петро Залива